CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

SUSH&CO – сервисная компания, основанная предпринимателем Николаем Сушко. Основной деятельностью SUSH&CO является приготовление и подача кофе, чая и других напитков в рестораны Москвы. Также компания занимается предоставлением в аренду профессионального оборудования (рожковых кофемашин и суперавтоматов) для кофеен, ресторанов и офисов, обучением персонала клиентов по таким направлениям, как приготовление кофе, обслуживание оборудования, латте-арт.

Топ-менеджмент CorpSoft24 принял решение о диверсификации ИТ-бизнеса. После рассмотрения разных вариантов выбор был сделан в пользу сегмента HoReCa. Первый стартап по обжарке кофе, в который компания инвестировала, принес специалистам значительный опыт. После его продажи компания вложилась в SUSH&CO. Партнерство было заключено в 2024 г., и по итогам года оборот компании достиг почти 100 млн руб.

За этот период SUSH&CO разработала собственные линейки кофе и чая. Также эксперты компании побывали в Африке, подписали с производителями из Уганды и Анголы прямые контракты на поставку кофе.

В частности, компания стала дистрибутором зеленого кофе. CorpSoft24 планирует продолжать развитие этого бизнеса как неординарного варианта диверсификации.

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
undefined

«Лично для меня это возможность получить новые интересные знания, понимание, как работает реальный «физический» бизнес. Безусловно, мы в сфере ИТ делаем важное для страны и заказчиков дело, но результат нашего труда выражается в «цифре», его нельзя потрогать. Кроме того, для меня бесценно приятное удивление клиентов, которые приходят к нам в офис. Когда после решения рабочих вопросов мы спускаемся в тренинг-центр SUSH&CO и «разрываем шаблоны», показывая, что CorpSoft24 – это не просто ИТ-компания. Как правило, наши гости остаются с нами с чашечкой кофе или чая еще на час-полтора. Конечно, без подарков никто не уходит, потому что нет ничего приятнее, чем дарить продукцию, к изготовлению которой сам приложил руку», – сказал генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.

«Компании CorpSoft24 и SUSH&CO, такие разные по сфере деятельности, объединяют ключевые принципы работы: стабильность, ответственность за результат и обеспечение высочайшего качества продукции. Я рад, что такое партнерство сложилось и уже приносит плоды. Уверен, что вместе мы станем лидерами рынка», – отметил Николай Сушко.

