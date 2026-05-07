МТС запустила переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии

МТС объявляет о запуске денежных переводов без комиссии для физических лиц на кошельки китайской системы мобильных платежей WeChat Pay. Теперь пользователи приложения «Мой МТС» смогут без лишних трудностей смогут расплачиваться в любых торговых точках Китая через все основные платежные системы страны с помощью QR-кода. Пополнение Alipay уже было доступно через приложение. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оплата по QR-коду через WeChat Pay и Alipay является основным способом безналичного расчета в стране. Расплатиться с помощью них можно абсолютно в любом месте, от уличных торговцев и общественного транспорта, до крупных торговых центров и пятизвездочных отелей. Оплата работает через сканирование QR-кода продавца или предъявление своего кода для сканирования.

Зарегистрироваться в обоих приложениях WeChat и Alipay можно с российским номером телефона и загранпаспортом. Внутри приложений доступны заказ такси и еды, покупка билетов для посещения достопримечательностей, на поезда и самолеты, а также бронирование отелей. Без мобильных платежей путешественникам в Китае обойтись крайне сложно – не во всех заведениях принимают наличные и международные банковские карты. В некоторых местах, особенно в небольших кафе, на парковках или в автоматах самообслуживания мобильное приложение – единственный способ оплаты. Поэтому WeChat и Alipay заменяют сразу несколько привычных платежных инструментов и значительно упрощают нахождение в стране.

«Очень часто туристы сталкиваются с проблемой оплаты в Китае, например, при покупке билетов для посещения достопримечательностей или даже в супермаркетах, где не принимают ни банковские карты, ни наличные. Особенно остро это ощущается в материковом Китае. Теперь у путешественников появилась возможность напрямую пополнять кошельки ведущих китайских платежных систем и свободно расплачиваться абсолютно везде, не переживая о количестве наличных. И, конечно, важное преимущество сервиса безопасность – раньше приходилось пополнять кошельки через посредников и непроверенные сервисы, что часто было рискованно и дорого», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Перевести средства на кошельки WeChat Pay и Alipay с помощью «Мой МТС» можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в юани. Средства поступают в течение нескольких минут. Минимальная сумма разового перевода составляет 1100 руб., максимальная – 400 тыс. руб.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора. Абоненты МТС могут переводить средства и оплачивать покупки даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.

