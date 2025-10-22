Разделы

Embedika: ключевая проблема российского ИИ – технологии есть, законченных продуктов мало

Российский рынок корпоративных ИИ-решений сталкивается с ключевым вызовом: при наличии сильных технологических компетенций отечественные разработчики испытывают сложности в создании законченных продуктов, отвечающих запросам бизнеса. Как отметил технический директор Embedika Алексей Пантин, несмотря на рост господдержки и частных инвестиций, нишу по-прежнему заполняют технологические «полуфабрикаты», требующие значительной доработки. Об этом CNews сообщили представители Embedika.

Основное противоречие заключается в расхождении между уровнем технологического развития и степенью готовности решений к практическому применению. Крупные российские ИТ-компании, такие как Сбербанк, «Яндекс» и VK, предлагают стандартизированные продукты, которые зачастую сложно адаптировать под специфические бизнес-процессы. Менее крупные разработчики, обладая узкоспециализированными технологиями (OCR, NLP и др), редко доводят их до состояния готового продукта. Зачастую все остается на уровне заказной разработки, что создает дополнительную нагрузку на бизнес, потому как компаниям необходимо дополнительно дорабатывать эти продукты под свои бизнес-процессы.

Особенностью текущей ситуации является сохраняющийся скепсис со стороны бизнеса. Многие компании продолжают рассматривать ИТ-бюджеты как статью расходов, а не инвестиций, предпочитая традиционные методы работы внедрению ИИ-решений с отсроченным эффектом. В секторах с низкой цифровой зрелостью, где преобладает ручной труд, эта тенденция проявляется особенно заметно.

Тем временем на рынке наметились положительные изменения. По итогам 2024 г. объем государственных инвестиций в ИИ-разработки увеличился на 36%, при этом количество проектов с четкой продуктовой стратегией возросло в два раза. Акселерационные программы стали уделять больше внимания практической востребованности разрабатываемых решений, требуя от участников подтверждения интереса со стороны реальных заказчиков.

«Перспективы развития российского рынка ИИ-решений связывают с постепенным переходом от создания технологий к построению законченных продуктов. В таких специализированных областях, как обработка естественного языка, отечественные разработчики сохраняют конкурентные преимущества благодаря лучшему пониманию языковой специфики и локальных бизнес-процессов. Однако для укрепления позиций необходимо накопление подтвержденных кейсов внедрения с измеримыми экономическими эффектами», — отметил Алексей Пантин.

