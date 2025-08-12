Разделы

Embedika Эмбедика

Embedika - Эмбедика

Embedika — разработчик ИТ-решений для бизнеса на базе машинного обучения и анализа данных

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 «Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ 1
01.02.2022 «Гарант» и Embedika реализовали сервис для оценки рисков при заключении договора 1
01.02.2022 Сервис резидента «Сколково» укажет предпринимателям на узкие места в договорах 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Embedika и организации, системы, технологии, персоны:

ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 966 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9516 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 103 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29997 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69948 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9066 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4341 1
Хакимова Диана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16965 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 1
