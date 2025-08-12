Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ

Компания «Русклимат», поставщик климатического оборудования в России, внедрила систему автоматизированной проверки договоров Contract на базе искусственного интеллекта, разработанную российским технологическим партнером Embedika. Решение позволило ускорить процесс юридической экспертизы документов почти вдвое, снизить нагрузку на правовой департамент и обеспечить контроль над данными в соответствии с требованиями информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Embedika.

Объем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риски пропуска важных деталей, появлялись задержки при согласовании, особенно между подразделениями в разных часовых поясах. В среднем проверка одного договора занимала 75 минут.

Как отмечают в компании, традиционные решения — расширение штата или аутсорсинг — сочли слишком сложным из-за возрастающих финансовых и временных издержек, а привлечение внешних юристов не решало проблему низкой скорости обработки документов. Чтобы обеспечить дальнейший рост и не допустить снижения эффективности работы правового департамента, компания приняла решение автоматизировать проверку договоров и остановила свой выбор на ИИ-решении Contract от Embedika. Система оказалась подходящим вариантом для «Русклимата» из-за возможности анализа документов, выявления рисков, добавления рекомендаций в соответствии с требованиями компании и возможности получения готового протокола разногласий. Это ускоряет проверку договоров и повышает эффективность согласования. Ключевыми требованиями стали независимость от зарубежных поставщиков, безопасность, простота интеграции с действующими системами и возможность адаптации под внутренние процессы.

Система была адаптирована под ключевые договоры поставки, что позволило максимально точно учесть специфику бизнеса компании. В рамках проекта была сформирована библиотека из 32 типов рисков, по которым система проводит анализ документов. Помимо этого была реализована возможность редактировать общие рекомендации по рискам, а также добавлять и изменять рекомендации для отдельных их компонентов. Всего было выполнено два цикла доработки моделей, что существенно повысило точность алгоритмов проверки договора на риски.

Интеграция системы обеспечила прозрачность процесса: все замечания документируются, а результаты проверки доступны как правовому департаменту, так и бизнес-подразделениям. Такой подход позволяет унифицировать экспертизу, сократить число ошибок и ускорить согласование сделок. Важно, что Contract полностью разработан и поддерживается российской командой. Все компоненты решения, включая инфраструктуру, размещены в России и соответствуют локальным требованиям по обработке и хранению данных.

Интеграция Contract в бизнес-процессы заняла около года. Первые результаты стали доступны через шесть месяцев после старта проекта: за это время решение настроили под задачи компании и провели обучение для юристов по работе с системой. Для проверки документов сотрудники использовали тестовый контур, доступный только из внутренней сети компании. Использование отечественного решения также обеспечило полный контроль над данными и возможность оперативной доработки функционала. Интеграция Contract стала не только шагом к оптимизации работы правового отдела, но и частью развития внутренних ИТ-компетенций компании.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Точность алгоритмов оценивается как достаточно высокая. В идеале хочется добиться полного отсутствия ложных срабатываний. Надеемся, что внедрение модуля дообучения моделей позволит добиться результата, близкого к 100%. Интеграция с другими внутренними системами для автоматизации документооборота увеличит ценность, которую дает нам решение Contract», – сказали представители ТПХ «Русклимат».

«В «Русклимате» время проверки одного типового договора после внедрения Contract сократилось почти в два раза — с 75 до 39 минут, при этом возросла точность обнаружения рисков, снизилась доля ручной работы и нагрузка на сотрудников. Финансовый департамент реже сталкивается с ошибками и спорами по договорам, а отделы продаж ускорили оформление сделок благодаря более быстрому согласованию документов из разных городов», – сказали представители Embedika.

В дальнейшем «Русклимат» планирует расширить библиотеку рисков на другие типы договоров. Кроме того, рассматривается возможность внедрения функциональности для самостоятельного обучения моделей и их настройки под новые задачи, а также интеграция платформы с другими элементами документооборота.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще