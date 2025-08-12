«Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ

Компания «Русклимат», поставщик климатического оборудования в России, внедрила систему автоматизированной проверки договоров Contract на базе искусственного интеллекта, разработанную российским технологическим партнером Embedika. Решение позволило ускорить процесс юридической экспертизы документов почти вдвое, снизить нагрузку на правовой департамент и обеспечить контроль над данными в соответствии с требованиями информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Embedika.

Объем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риски пропуска важных деталей, появлялись задержки при согласовании, особенно между подразделениями в разных часовых поясах. В среднем проверка одного договора занимала 75 минут.

Как отмечают в компании, традиционные решения — расширение штата или аутсорсинг — сочли слишком сложным из-за возрастающих финансовых и временных издержек, а привлечение внешних юристов не решало проблему низкой скорости обработки документов. Чтобы обеспечить дальнейший рост и не допустить снижения эффективности работы правового департамента, компания приняла решение автоматизировать проверку договоров и остановила свой выбор на ИИ-решении Contract от Embedika. Система оказалась подходящим вариантом для «Русклимата» из-за возможности анализа документов, выявления рисков, добавления рекомендаций в соответствии с требованиями компании и возможности получения готового протокола разногласий. Это ускоряет проверку договоров и повышает эффективность согласования. Ключевыми требованиями стали независимость от зарубежных поставщиков, безопасность, простота интеграции с действующими системами и возможность адаптации под внутренние процессы.

Система была адаптирована под ключевые договоры поставки, что позволило максимально точно учесть специфику бизнеса компании. В рамках проекта была сформирована библиотека из 32 типов рисков, по которым система проводит анализ документов. Помимо этого была реализована возможность редактировать общие рекомендации по рискам, а также добавлять и изменять рекомендации для отдельных их компонентов. Всего было выполнено два цикла доработки моделей, что существенно повысило точность алгоритмов проверки договора на риски.

Интеграция системы обеспечила прозрачность процесса: все замечания документируются, а результаты проверки доступны как правовому департаменту, так и бизнес-подразделениям. Такой подход позволяет унифицировать экспертизу, сократить число ошибок и ускорить согласование сделок. Важно, что Contract полностью разработан и поддерживается российской командой. Все компоненты решения, включая инфраструктуру, размещены в России и соответствуют локальным требованиям по обработке и хранению данных.

Интеграция Contract в бизнес-процессы заняла около года. Первые результаты стали доступны через шесть месяцев после старта проекта: за это время решение настроили под задачи компании и провели обучение для юристов по работе с системой. Для проверки документов сотрудники использовали тестовый контур, доступный только из внутренней сети компании. Использование отечественного решения также обеспечило полный контроль над данными и возможность оперативной доработки функционала. Интеграция Contract стала не только шагом к оптимизации работы правового отдела, но и частью развития внутренних ИТ-компетенций компании.

«Точность алгоритмов оценивается как достаточно высокая. В идеале хочется добиться полного отсутствия ложных срабатываний. Надеемся, что внедрение модуля дообучения моделей позволит добиться результата, близкого к 100%. Интеграция с другими внутренними системами для автоматизации документооборота увеличит ценность, которую дает нам решение Contract», – сказали представители ТПХ «Русклимат».

«В «Русклимате» время проверки одного типового договора после внедрения Contract сократилось почти в два раза — с 75 до 39 минут, при этом возросла точность обнаружения рисков, снизилась доля ручной работы и нагрузка на сотрудников. Финансовый департамент реже сталкивается с ошибками и спорами по договорам, а отделы продаж ускорили оформление сделок благодаря более быстрому согласованию документов из разных городов», – сказали представители Embedika.

В дальнейшем «Русклимат» планирует расширить библиотеку рисков на другие типы договоров. Кроме того, рассматривается возможность внедрения функциональности для самостоятельного обучения моделей и их настройки под новые задачи, а также интеграция платформы с другими элементами документооборота.