Сервис резидента «Сколково» укажет предпринимателям на узкие места в договорах

Резидент «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компания «Embedika» и разработчик комплекса информационно-правового обеспечения «Гарант» заключили партнерство для развития LegalTech-сервиса, который позволяет самостоятельно оценить риски при заключении договора. Инструмент «Contract» призван помочь всем, кому актуальна проверка документов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Contract» компании «Embedika» — это доступный и бесплатный инструмент для предпринимателей из сегмента малого бизнеса, юристов, а также для граждан, которые хотят самостоятельно оценить риски перед подписанием договора. Сервис автоматически проверяет договоры прямо в браузере: находит в тексте документа условия, на которые стоит обратить внимание, и даёт рекомендации по изменению нежелательных формулировок.

Благодаря интеграции «Contract» с сервисом «Гарант коннект» в тексте договора выявляются ссылки на нормативно-правовые акты, которые упоминаются в документе. При переходе по ссылке найденный НПА открывается в справочной правовой системе, что позволяет пользователю быстро ознакомиться с документом и подписать договор без рисков.

«На российском рынке решения сегмента LegalTech, особенно с применением интеллектуальных инструментов, основанных на машинном обучении, доступны только крупному бизнесу — такие решения дорого стоят и носят инвестиционный характер. Потому для среднего и малого бизнеса такие решения пока остаются недоступными. Сервис “Contract” — первый шаг к изменению отрасли: мы верим, что сотрудничество уже известных и крупных компаний с технологичными стартапами позволит создавать решения класса legal-tech, доступные среднему и малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и гражданам», – сказала Диана Хакимова (Замылина), менеджер ИИ-продуктов и руководитель проекта «Contract».