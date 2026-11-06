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Аура ТРЦ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.11.2026 МТС: самокаты вместо пеших прогулок – новосибирцы проехали 2,3 млн километров за сезон 1
30.12.2022 МТС ускорила LTE в «Ауре» 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
12.12.2016 В «Новосибирском Академическом театре» появился бесплатный Wi-Fi 1
17.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Сургуте 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Аура ТРЦ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 2
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 52 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Сургут Сити-Молл ТРЦ 1 1
Рязань Премьер 1 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
101Hotels.com 456 1
Галерея Новосибирск ТРЦ 2 1
НОВАТ - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета ФГБУК 4 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1570 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13182 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12014 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4563 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14295 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13232 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30017 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4096 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11688 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10834 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18564 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8786 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9886 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13668 1
Соловенчук Александр 163 2
Клочков Егор 1 1
Шипилов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169631 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2125 2
Россия - СФО - Новосибирск 4981 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 850 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 607 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 719 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 74 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 183 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 534 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 311 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 369 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 800 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2935 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 24 1
Беларусь - Белоруссия 6394 1
Армения - Республика 2485 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 161 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3418 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10638 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5875 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11046 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 1
Профсоюз - Профессиональный союз 297 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1657 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8608 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3240 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1290 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54456 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1925 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1237 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
День молодёжи - 27 июня 1122 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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