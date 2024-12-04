В Санкт-Петербурге и Ленобласти стали в полтора раза чаще звонить через интернет

МТС проанализировала количество звонков через интернет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2024 г. Жители стали чаще звонить с помощью технологи VoLTE (Voice Over LTE) — доля цифровых звонков выросла в 1,5 раза и достигла 60% от всех вызовов в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, с января по ноябрь 2024 г. каждый второй звонок, совершаемый в Санкт-Петербурге и Ленобласти, происходил через VoLTE. Кроме того, жители стали активнее пользоваться цифровыми сервисами: за год интернет-трафик в регионе вырос почти на четверть (20%).

Современная технология связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G. Звонок через LTE позволяет передавать голос в лучшем качестве, без посторонних шумов. Даже если технология подключена только у одного собеседника, звук будет лучше, чем обычно. Вызовы в LTE, в отличии от прошлых стандартов связи, дают возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию. К примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов без потерь в скорости.

«С начала года мы перевели базовые станции 3G в Санкт-Петербурге и Ленобласти в стандарт LTE, нарастили скорость мобильного интернета на 20%, расширили покрытие 4G. И как видим, цифровые сервисы и технологии VoLTE становятся более востребованными в регионе. Стабильная связь и доступ к приложениям — базовая потребность современного человека. С помощью Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть, потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому жителю и гостю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы — дополнительно ничего оплачивать не нужно. Технология включается автоматически, если она не активировалась, это можно сделать самостоятельно в настройках смартфона.

МТС развивает и обновляет телеком-сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ноябре 2024 г. компания завершила работы по рефармингу UMTS 2100 – переводу частот 3G на LTE. В настоящее время для современного стандарта LTE МТС использует в регионе все доступные диапазоны частот — 800, 900, 1800 2100, 2600 МГц.