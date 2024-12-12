Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

МТС: петербургские компании стали в 10 раз чаще покупать ПО в облаке

МТС и MTS Web Services (MWS) проанализировали спрос на облачные технологии в Санкт-Петербурге в 2024 г. Оказалось, самым популярным у петербургского бизнеса стало офисное программное обеспечение в облаке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным MWS, закупки облачных сервисов у компаний в Санкт-Петербурге выросли во II квартале 2024 г. в 1,6 раза год к году. Самым востребованным ИТ-решением стало офисное ПО в облаке: его закупки за год увеличились в 10 раз.

В топ популярных у петербургского бизнеса технологий также вошли изолированное сетевое соединение (рост продаж в четыре раза); виртуальная инфраструктура с GPU, графическим ускорителем (рост в три раза) и сетевые сервисы (рост в три раза). Еще компании в северной столице стали чаще интересоваться резервным копированием и виртуальной инфраструктурой.

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса
Бизнес

«Облачные решения позволяют бизнесу оставаться гибким и быстро реагировать на изменения рынка, оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. К тому же это надежный цифровой инструмент для хранения и обработки информации. Поэтому все больше петербургских компаний внедряет облачные технологии в свою работу. На сегодня свыше 90% клиентов MWS в регионе используют виртуальную инфраструктуру, а почти 15% — делают резервное копирование данных в облаке», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Чаще всего облачными сервисами в СЗФО пользуются компании из сферы ИТ и связи: на них приходится четверть клиентов MWS в федеральном округе. Еще в четверти случаев свои данные в облако переносят ритейлеры, в 10% — представители обрабатывающей промышленности. Технология еще востребована у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли. Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза, ритейлеры — в 1,4 раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще