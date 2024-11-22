МТС: Выборг — самый популярный город Ленобласти на новогодних праздниках

МТС проанализировала ранние бронирования туристического жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на новогодние праздники 2024-2025 гг. За год спрос на проживание на каникулах в регионе вырос на четверть, а самым популярным в Ленобласти загородным направлением у туристов стал Выборг. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти четверть ранних бронирований отелей в Ленобласти на платформах МТС Travel и Bronevik.com на новогодние праздники приходятся именно на Выборг (23%). Этот средневековый город с западноевропейскими корнями привлекает туристов старинными улицами, соборами и множеством музеев. Центр притяжения для путешественников со всей страны — уникальный замок на острове в Финском заливе, построенный в XIII веке и сохранившийся в первозданном виде. Кроме Выборга в пятерку востребованных загородных направлений на Новый год вошли еще Гатчина, Пушкин, Петергоф и Сестрорецк (доля бронирования по 5%).

МТС Travel выяснил, что по сравнения с 2023 г. туристы стали еще раньше планировать новогодний отдых в Ленинградской области и Санкт-Петербурге: так, в основном, отели и гостиницы бронируют в регионе за 82 дня до поездки. В 2023 г. путешественники выбирали и бронировали проживание на полторы недели позже. В среднем туристы предпочитают остановиться в регионе во время каникул на три дня.

«В этом году мы наблюдаем такой тренд: на новогодних праздниках дешевле обойдется проживание в Северной столице, чем за городом: 6200 руб. против 8800 руб. за ночь в среднем. Такая разница связана с ограниченностью предложения и структурой спроса: в Ленобласти чаще бронируют качественные загородные объекты. Туристы, которые выбирают именно такой формат размещения на Новый год, хотят переключиться от городской суеты и провести время на природе», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти Александр Соловенчук.

Несмотря на популярность загородного отдыха, больше всего в Петербурге и Ленобласти на праздники забронировано отелей и мини-отелей (64% от всех бронирований в регионе). Меньше путешественников захотело остановиться в апарт-отелях (9%) и апартаментах (7%). Хотя у путешественников и вырос интерес к петербургским и областным отелям категории 4 и 5 звезд (количество бронирований выросло дважды за год – 28% и 9% соответственно), самым популярным вариантом размещения по-прежнему остаются объекты без звезд (38%).

Проанализированы бронирования отелей разных категорий, апартаментов и других объектов размещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на новогодние праздники с 27 декабря по 12 января 2024-2025 гг. и в аналогичный период прошлого года на платформах МТС Travel и Bronevik.com.