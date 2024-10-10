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На северо-восток Петербурга и Ленобласти пришли новые скорости LTE

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Красногвардейском, Калининском, Невском, Выборгском районах и населенных пунктах под Всеволожском. Новое телеком-оборудование позволило расширить покрытие, емкость 4G и ускорить мобильный интернет на севере и северо-востоке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые скорости охватывают северное и северо-восточное направления города и за его пределами. Специалисты МТС запустили базовые станции LTE на улицах Сантьяго-де-Куба, Латышских стрелков, Верности, Ивана Фомина, Белорусской, Челябинской, Ржевской, проспекте Просвещения, а также в деревнях и поселках Всеволожского района Ленобласти. Это позволило разгрузить имеющуюся инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных.

Улучшения на сети смогли оценить сотни тысяч жителей многоквартирных домов указанных районов, проезжающие рядом автомобилисты, отдыхающие в близлежащих скверах и парках.

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«Мы расширяем телеком-инфраструктуру, уделяя внимание и точкам притяжения туристов, и спальным районам. Связь и доступ к «цифре» важны везде — и в жилых массивах, и на транспортных артериях — везде жителям и гостям Петербурга и Ленобласти необходим цифровой комфорт. Стабильное покрытие 4G позволяет совершать звонки через сети четвертого поколения (технология VoLTE), что актуально как для густонаселенных новых массивов, так и старинных зданий с толстыми стенами, где могут быть сложности с прохождением сигнала. Осенью нагрузка на сеть традиционно повышается, ведь все больше петербуржцев проводят время онлайн по учебным, рабочим целям. Растет дата-трафик, и мы обновляем оборудование, чтобы даже в пиковые нагрузки жители оставались на связи и пользовались цифровыми сервисами без ограничений. Мы продолжаем работы по рефармингу в регионе, то есть постепенно переключаем частоты 3G под высокоскоростной стандарт LTE», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет телеком-оборудование на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2024 г. компания проводит проект по рефармингу UMTS 2100 – переводу частот 3G под стандарт LTE. Все работы будут завершены в 2025 г.

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