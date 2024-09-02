Петербуржцы смогут следить за безопасностью детей в режиме онлайн

Цифровая экосистема МТС запустила новый функционал в сервисе «Кто/Где»: теперь в нем можно настраивать геозоны и push-уведомления. С их помощью родители могут получать сообщения, например, когда дети приходят в школу или возвращаются домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Геозоны — это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«В марте этого года мы запустили бета-версию сервиса, и Петербург вошел в топ регионов по использованию геосоциальных карт. Спрос на эти решения растет, потому что они позволяют в режиме реального времени определять местоположение близких. Осенью, с началом учебного года, вопрос становится актуальнее, родители хотят быть уверены в безопасности своих детей, где бы те ни находились: по пути в школу, кружки или на обратной дороге домой. Нам как цифровой экосистеме важно внедрять технологии, которые создают комфортную защищенную среду», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Среднемесячное число пользователей сервиса приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. Кроме петербуржцев, геосоциальные технологии востребованы у жителей Москвы, Башкортостана, Краснодарского края и Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областей.