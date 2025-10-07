Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области

МТС разместила дополнительное телеком-оборудование в Тихвинском районе Ленинградской области. Теперь скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны в деревне Корбеничи, известной с конца XVIII века. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили базовые станции стандарта LTE в Пашозерском сельском поселении. В результате в районе расширилось покрытие и емкость сети, увеличилась скорость мобильного интернета. К сети МТС присоединилась одна из старинных деревень — Корбеничи, расположенная на особой охраняемой территории регионального значения, природной парке «Вепсский лес». По данным Всероссийской переписи населения 2021 г., в ней проживало всего 17 человек, включая представителей коренного народа вепсов. Это малочисленный народ финно-угорской языковой группы, который традиционно проживает на северо-западе России: в Республике Карелия, Вологодской и Ленинградской областях.

После проведенных технических работ жители деревни могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/c.

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу
безопасность

«Мы продолжаем развивать сеть в Ленинградской области, устраняя цифровое неравенство в отдаленных малых населенных пунктах региона, в которых проживает от нескольких сотен до десятка человек. В этом году обновление уже затронуло 12 небольших деревень на северо-востоке области. Эти места славятся нетронутой живописной природой, поэтому важно привносить сюда цифровизацию, не нарушая естественный баланс. Преувеличить значение связи в повседневной жизни невозможно: это и контакт с близкими, родными, и доступ к цифровым сервисам, экстренным и государственным службам», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Летом 2025 г. компания расширила покрытие LTE в популярных садоводческих массивах Ленинградской области, включая кооперативы в Гатчинском, Волховском, Тосненском, Ломоносовском районах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Слишком сильно закрутили. Операторы умоляют власти упростить процесс регистрации SIM-карт. Но не всем

Устройства «Катюши» переходят на платы из российского текстолита

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще