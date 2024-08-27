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В клинической межрайонной больнице в Гатчине ускорили интернет 4G

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом 4G территорию и корпуса Гатчинской клинической межрайонной больницы. В результате обновления телеком-оборудования в медицинском комплексе и на близлежащих улицах значительно улучшили покрытие LTE и повысили скорость передачи данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты компании установили дополнительные базовые станции LTE в Гатчинском районе Ленинградской области. Новые скорости охватывают территорию межрайонной клинической больницы — поликлинику, отделения стационара, лабораторию, рекреационные зоны — и жилые массивы на близлежащих улицах: Изотова и Рощинской. Проведенные работы позволили ускорить мобильный интернет, расширить покрытие и емкость LTE в микрорайоне.

Обновленная сеть обеспечивает сотрудников, посетителей больницы и жителей расположенных по соседству домов надежной связью 4G и доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Пациенты смогут быстрее отправлять родным фото и видео, созваниваться с близкими по видеосвязи, скачивать фильмы в высоком качестве, загружать результаты анализов и записываться на прием к специалистам.

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Цифровизация

«Доступ к онлайн-сервисам — базовая потребность как врачей, которые проводят сложную диагностику и исследования, так и пациентов, которые проходят длительное лечение. Поэтому мы продолжаем расширять телеком-инфраструктуру в Петербурге и Ленобласти, уделяя особое внимание медицинским учреждениям. Наша сеть позволит сотрудникам и пациентам больницы постоянно оставаться на связи, чтобы пользоваться цифровыми сервисами для постановки диагноза, записи на прием или дистанционных консультаций», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС регулярно обновляет сетевую инфраструктуру на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее, к началу лета 2024 г., инженеры компании установили дополнительные базовые станции стандарта LTE в дачных массивах во Всеволожском районе Ленобласти.

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