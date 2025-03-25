Мощность ЦОД в Ленобласти увеличили вдвое для работы с ИИ

МТС и МТС Web Services (MWS) запустили новый кластер виртуальной инфраструктуры с GPU-ускорителем в дата-центре в поселке Федоровское Ленинградской области. В результате общая мощность облака в ЦОД выросла в два раза. Новый кластер ориентирован для обучения и работы моделей генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Виртуальная инфраструктура с GPU (графическим ускорителем) необходима для работы с машинным обучением (ML) и искусственным интеллектом. С ее помощью можно обрабатывать большие информационные массивы, например, изображения или видео; производить сложные научные вычисления или создавать 3D-модели. Это особенно важно для задач, связанных с анализом больших данных, разработкой нейросетей, исследованиями и проектированием.

Обновленный кластер предназначен как для инференса, то есть применения уже обученной модели искусственного интеллекта, так и обучения новых алгоритмов. Облачную платформу можно использовать для работы чат-ботов на основе искусственного интеллекта и голосовых помощников.

«Облачные платформы с графическим ускорителем способны обрабатывать большие данные за считанные минуты, что чрезвычайно важно для инструментов и сервисов, работающих с алгоритмами. Они позволяют значительно ускорить работу с моделями, сокращая время на разработку и тестирование, и, как результат, компании получают возможность внедрять свои идеи быстрее и эффективнее. В Петербурге растет спрос не только на решения для обучения моделей на основе генеративного искусственного интеллекта, но и инфраструктуру для поддержания их дальнейшей работы. Новый кластер как раз позволит бизнесу масштабировать вычислительные мощности и быстро решать задачи без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Ранее в дата-центре запустили виртуальный кластер для размещения ИТ-систем компаний, требующих больших вычислительных мощностей. Виртуальная инфраструктура может быть развернута в оперативном режиме, что дает бизнесу возможность адаптировать объемы ресурсов в зависимости от потребностей и более гибко управлять расходами.