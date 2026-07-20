Индексная книга (каталог) CNews*
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LuxSE Luxembourg Stock Exchange Люксембургская фондовая биржа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.07.2026
|Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов 1
|24.03.2004
|Alcatel предлагает обмен облигаций 1
|20.03.2002
|МТС получила деньги и подтвердила рейтинг 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
LuxSE и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Кубань GSM 118 1
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 1
|Газпром ПАО 1488 1
|Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5985 1
|Буянов Алексей 28 1
|Кожахметов Айдар 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.