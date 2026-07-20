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LuxSE Luxembourg Stock Exchange Люксембургская фондовая биржа

LuxSE - Luxembourg Stock Exchange - Люксембургская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.07.2026 Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов 1
24.03.2004 Alcatel предлагает обмен облигаций 1
20.03.2002 МТС получила деньги и подтвердила рейтинг 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

LuxSE и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Кубань GSM 118 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15663 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1974 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 593 1
Газпром ПАО 1488 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5985 1
Буянов Алексей 28 1
Кожахметов Айдар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 3
Россия - Кубань 228 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 1
Франция - Французская Республика 8158 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6678 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7493 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6068 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11551 2
Moody's Investors Service 136 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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