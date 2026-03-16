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Овсянников Виктор

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В России прошли первые биржевые торги услугами ЦОД 1
25.02.2026 Компания 3data запускает продажу услуг сolocation на Бирже ЦТС 1
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Овсянников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 104 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 1
Seldon - Селдон 18 1
KPMG 278 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Биржа ЦТС 4 2
Merrill Lynch 454 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Arthur Andersen 64 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Транснефть 335 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 79 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Хала Илья 49 2
Маньковский Андрэ 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Международный женский день - 8 марта 418 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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