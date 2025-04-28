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Искусственный интеллект и гибкость: как ритейл удерживает ИТ-таланты

Руководитель ИТ-подбора HR-холдинга Ventra Алексей Большаков представил результаты масштабного исследования о мотивации и трендах в управлении ИТ-командами. Эксперт поделился инсайтами, как ритейл-компании могут сохранять ключевых специалистов в условиях дефицита кадров и меняющихся ожиданий сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Ventra.

Согласно исследованию, 62% организаций в 2024 г. расширили свои технические команды, несмотря на общую оптимизацию расходов. Более того, работодатели сосредоточены на удержании ключевых сотрудников и увеличивают им размер вознаграждения. Однако главным инструментом становится нематериальная мотивация: расширенный соцпакет, корпоративное обучение и другие бенефиты.

Сами сотрудники отмечают, что среди «мотиваторов» ДМС на первом месте. Далее идут компенсация спорта, обучение, питание. Кроме того, важнее денег оказались личность руководителя и здоровый коллектив и удобный офис.

Среди приоритетных ИТ-направлений компании называют ИБ (58%), а также ИТ-сервисы и ITIL-поддержку. При этом особенно остро ощущается потребность в ИБ- и «»-специалистах, а также бекэнд-разработчиках. Таким образом, главным приоритетом становятся направления, связанные с оптимизацией ИТ-ландшафта и улучшением сервисов, а не с созданием новых продуктов.

Еще одним трендом, который выявило исследование, является возврат в офисы. Лишь 36% компаний сохраняют гибридный или удаленный формат, постепенно заменяя его на оффлайн-режим. Интересно, что сами специалисты тоже готовы перейти с удаленки в офис, если за это предусматривается финансовый рост.

Людей все еще мотивируют деньги. Однако наравне с ними выступают и нематериальные факторы: уважение, сильный руководитель, корпоративная культура, гибкость и забота. Компании продолжают инвестировать в удержание кадров через повышение зарплат, нематериальные стимулы и адаптивные форматы занятости. Найм меняется и трансформируется — появляются аутсорс, проектные команды, гибкие решения — но не останавливается. Люди по-прежнему остаются ценнейшим ресурсом.

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