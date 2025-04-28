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Большаков Алексей



28.04.2025 Искусственный интеллект и гибкость: как ритейл удерживает ИТ-таланты 1
03.07.2023 Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Большаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 36 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
РНФ - Российский научный фонд 104 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 576 1
Микроскоп - Microscope 327 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10898 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4104 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29881 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2059 1
Физика - Physics - область естествознания 2676 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 4 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 552 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1128 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356425, в очереди разбора - 758712.
Создано именных указателей - 173689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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