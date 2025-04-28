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Большаков Алексей
|28.04.2025
|Искусственный интеллект и гибкость: как ритейл удерживает ИТ-таланты 1
|03.07.2023
|Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего 1
Большаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ventra - Вентра 36 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
|РНФ - Российский научный фонд 104 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 1
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