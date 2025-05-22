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R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор? и группа компаний «Юзтех», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные проекты по HR-автоматизации, а также участие в профильных отраслевых инициативах.

Группа компаний «Юзтех» — технологический и бизнес-партнер российский и зарубежных компаний, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Решения компании «Юзтех» (платформа мотивации сотрудников «Тил Эйчар») вошли в состав продуктов партнерского хаба R-Style Softlab для комплексной HR-автоматизации. Платформа «Тил Эйчар» позволяет компаниям увеличивать вовлеченность сотрудников и развивать устойчивый HR-бренд.

В составе партнёрского хаба по HR-направлению теперь есть сервис, позволяющий создавать устойчивые системы нематериальной мотивации и развивать корпоративную культуру.

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Директор по продукту «Тил Эйчар», ГК «Юзтех» Кирилл Морозов: «Мы видим растущий спрос на решения, которые помогают не только автоматизировать HR, но и влиять на ключевые показатели бизнеса. Благодаря партнерству с R-Style Softlab мы объединяем разные сервисы единой целью, смыслом и вовлекаем сотрудников в их использование. Это шаг к более зрелому и результативному HR».

Лидер направления HRtech, R-Style Softlab Дарья Колотова: «R-Style Softlab развивает направление HR-автоматизации, предлагая комплексные проекты и эффективные решения для точечных задач. Пополнение линейки партнерских продуктов платформой мотивации сотрудников «Тил Эйчар» позволит предлагать компаниям эффективный инструмент, который поможет работодателям находить подход к каждому сотруднику».

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