Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore»

Российский разработчик облачных решений, компания «Базис», выпустила обновление для пакета решений системы виртуализации инфраструктуры ИТ-предприятий «Базис.vCore». В новой версии разработчики расширили функциональные возможности продукта в области управления виртуальными ресурсами, гипервизорами, повысили производительность всех процессов, а также внесли улучшения в существующий функционал для повышения качества пользовательского опыта работы с продуктом. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

С момента выхода последнего обновления разработчики внесли ряд глобальных улучшений в работу гипервизора «Базис.vCore» версии 1.3: на 30% выросла производительность операций ввода-вывода дисковой подсистемы, а размер выходного образа гипервизора уменьшен на 20%. Была глубоко переработана архитектура и повышена стабильность и производительность графического интерфейса гипервизора, переработана система логирования, обновлены все системные библиотеки, ядро и компоненты гипервизора. Также был выполнен редизайн интерфейса и компонентов гипервизора, что сделало его более удобным для пользователя. В новой версии появилась возможность массового удаления виртуальных машин и функция ручной настройки параметров топологии CPU виртуальной машины.

В «Базис.vCore» были добавлены новые возможности. Пользователь теперь может управлять состоянием гипервизора (в параметрах выключение, включение, перезагрузка), появилась возможность предпросмотра и применения мгновенными снимками (снепшотами) виртуальных машин, были добавлены инструменты создания шаблона на базе виртуальной машины и виртуальной машины из шаблона, и добавления TPM-устройств для виртуальных машин. Также операторы системы теперь могут проводить процесс инициализации и подготовки виртуальных машин с применением sysprep и cloud-init.

Появились новые возможности управления – объединения management-сети в bond, получение информации по занятому месту в хранилищах, а также запуска виртуальной машины с временными параметрами и конфигурациями, действующими до следующей перезагрузки машины.

Появились новые возможности настройки хранилищ данных и средств обеспечения виртуальной безопасности: были добавлены настройки политик QoS центрального процессора, хранилищ и сетевых интерфейсов вычислительных узлов, а также возможность использования «Базис.Virtual Security» в качестве сертифицированного средства защиты среды виртуализации.

Командой «Базис» была проделана большая работа по развитию собственного гипервизора «Базис.vCore». В графическом интерфейсе гипервизоре появился новый функционал, позволяющий получать информацию о виртуальных машинах, которые действуют на вычислительном узле, и управлять их состоянием. Были добавлены возможности просмотра журналов событий основных подсистем гипервизора, выгрузки журналов событий на внешний съемный носитель. Улучшены настройки соединения - управление и отображение состояния службы vCore Agent, настройка VLAN ID для сетевого интерфейса, создание бондов из сетевых интерфейсов гипервизора и установка гипервизора на Fiber Channel и software-raidдиски.

«Работа над улучшение продуктов компании не останавливается. Сейчас продолжают расширяться интеграционные характеристики продукта. На данный момент vCore имеет возможность совместной работы со всеми продуктами из экосистемы «Базис», в том числе «Базис.Virtual Security», который обеспечивает информационную безопасность среды виртуализации, и также с «Базис.Workplace», предназначенный для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и виртуальных приложений (vApp). Ведутся работы по обеспечению совместимости «Базис.vCore» c отечественными продуктами антивирусной защиты и резервного копирования для виртуальных сред», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

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«Базис» также анонсировал планы по развитию продукта на 2023 г. В следующих версиях разработчики планируют расширить функциональные возможности механизмов высокой доступности на уровнях управляющих узлов, гипервизоров и виртуальных машин, повысить производительность гипервизора при работе с аппаратными ресурсами серверных платформ и дисковыми подсистемам. В будущем в продукт будут добавлены возможности динамического управления виртуальными ресурсами и устройствами, интеграции с облачным оркестратором «Базис.DynamiX», а также будут расширены функциональные возможности и производительность связки «Базис.vCore» и «Базис.Workplace».

«Базис.vCore – это универсальный программный комплекс виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия, который позволяет централизованно управлять серверными мощностями, оптимально распределять ресурсы систем хранения данных, эффективно строить сетевые взаимодействия внутри виртуальных дата-центров и отслеживать состояние облака в целом, обеспечивая при этом максимальный уровень безопасности, высокой доступности и масштабируемости ИТ-ландшафта компании. За два прошедших года программный комплекс «Базис.vCore» достиг действительно высокого уровня развития, который позволяет его использовать в малых и средних инсталляциях, а также в составе программно-аппаратных комплексов», – отметил Виктор Стрелков, директор по продуктовому развитию «Базис».

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«Базис» — российский разработчик решений для оказания облачных услуг, платформы динамической инфраструктуры и виртуализации.