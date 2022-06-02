ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки

«Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, сообщила о запуске all-in-one («все в одном») цифровой HR-платформы Air собственной разработки для решения всех HR-задач на каждом этапе жизненного пути сотрудника в компании. Интеллектуальная платформа позволяет не только автоматизировать рутинные операции, экономя время HR-команды, но и закрыть более сложные задачи по управлению талантами с помощью AI (искусственного интеллекта), Big Data (больших данных) и других технологий. C Air уже работают более сотни рекрутеров, которые ежедневно общаются с 1 тыс.+ кандидатами внутри платформы, проводя до 400 новых специалистов по воронке ежедневно. Платформа Air позволяет цифровизировать процессы пребординга, онбординга, адаптации и управления персоналом, помогая быстро трудоустроить сотрудника в компанию и встроить в команду.

По прогнозам Gartner, к 2024 г. 69% всех бизнес-процессов можно будет полностью автоматизировать, включая такие, где требуется интеллектуальное принятие решений. Одна из ключевых задач Air – значительно повысить скорость найма и улучшить качество подбора специалистов на рынке за счет интеллектуальной оценки кандидатов и рекомендаций по формированию эффективных команд, а также сократить затраты бизнеса.

«Кадры — ключевой фактор для развития бизнеса любой компании. Менее чем за два года нам удалось набрать в команду более 8 тыс. высококлассных ИТ-специалистов, при этом работая над удержанием сотрудников, обеспечивая высокую вовлеченность и низкую текучесть, – сказала Ольга Добрякова, заместитель генерального директора ГК «Иннотех» по стратегическим инициативам и организационному развитию. – Будучи технологичной компанией, мы хорошо знаем цену возможностям, которые дают современному бизнесу новые технологии управления талантами. Именно поэтому мы создали такой инструмент, который позволяет максимально эффективно оптимизировать кадровые процессы. И опыт его использования в периметре ГК «Иннотех» это подтверждает. Мы уверены, что Air позволит найти новые возможности для роста и технологического сопровождения любого бизнеса».

Применение комплексного подхода и сбор данных на всех этапах позволяют получать более полную предиктивную аналитику, а также существенно упрощают взаимодействие руководителя с сотрудником, связывая воедино процессы из трех основных блоков: рекрутмента, администрирования, развития и мотивации.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

«Платформа является единым окном для всех сотрудников компании. Руководители могут получать всю необходимую информацию о своей команде, а также инициировать любые кадровые изменения. Сотрудники, в свою очередь, получают удобный инструмент для подачи обращений, получения льгот и платформу для коммуникации. И, конечно, всё это с элементами геймификации, повышающими вовлеченность и удовлетворенность персонала компании», – сказал Александр Федоров, руководитель управления продуктами ГК «Иннотех».

Также на платформе Air предполагается работа AI-ассистента рекрутера, который проводит оценку кандидата и ведет базовую коммуникацию. Уже сейчас тестируются алгоритмы рекомендательной системы, интеграция которых сделает платформу удобнее и эффективнее.