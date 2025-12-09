Разделы

«Свеза» зарегистрировала приложение по подсчету листовых материалов

Лесопромышленная группа «Свеза» получила свидетельство о государственной регистрации Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент) на собственную разработку — программу Plycounter, которая с помощью технологий компьютерного зрения определяет количество листовых материалов в пачке за несколько секунд. Документ подтверждает уникальность применяемых алгоритмов и закрепляет за компанией приоритет в создании инновационных инструментов для промышленности. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Программа в формате мобильного приложения создана как удобный инструмент для производителей и складов, работающих с листовыми материалами. Plycounter позволяет с высокой точностью определить число листов в пачке. Для работы пользователю достаточно навести камеру смартфона и сделать фотографию пачки. После чего система автоматически проанализирует изображение с помощью модели искусственного интеллекта и произведет вычисления. Точность подсчета достигает 98–100%.

Изначально технология создавалась для упрощения контроля количества листов фанеры и снижения нагрузки на сотрудников при ручном пересчете. Однако в процессе работы выяснилось, что подход может быть полезен и в других отраслях, где применяются листовые материалы. Интерес со стороны внешних компаний стал стимулом для развития решения и его адаптации под металл, профили и другие виды продукции. В результате это привело к созданию универсального продукта на базе технологии компьютерного зрения.

«Plycounter стал для нас отправной точкой в развитии приложений, использующих технологию компьютерного зрения. Мы прошли путь от эксперимента до сложного инженерного продукта, который востребован на разных производствах. Сегодня технология успешно применяется в разных сегментах промышленности — мы адаптируем ее под древесные плиты, металл, сетки, профили и другие материалы, создавая специализированные модули и тестируя их в реальных условиях. Получение свидетельства регистрации подтверждает уникальность решения, а высокая заинтересованность внешних клиентов, что мы создали промышленный продукт, способный приносить реальную пользу рынку», — отметил Александр Федоров, руководитель направления по цифровым проектам компании «Свеза».

В ходе испытаний технология показала высокую точность, удобство и экономию времени. Приложение оказалось востребованным у специалистов, которые отвечают за учет и контроль листовых материалов. Оно помогает в работе как производственным подразделениям, так и компаниям, формирующим крупные складские запасы.

«В ближайших планах — расширение функциональности программы. Готовятся инструменты для выделения аномальных листов по толщине, облачная выгрузка данных, обновленный интерфейс и возможность обрезки области анализа на фото», — сказал Денис Доценко, эксперт-разработчик компании «Свеза».

В свою очередь руководитель направления развития бизнеса «Свеза Смартлайн» Анастасия Вершовская отметила, что параллельно изучаются варианты применения технологии Plycounter в стационарных системах машинного зрения, встроенных в производственные линии. «Мы также рассматриваем возможности для применения программы в упаковочной индустрии», — сказала Анастасия Вершовская.

