Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос

В России невероятный рост спроса на ноутбуки отечественный брендов. В 2023 г. продажи выросли в два раза, а в деньгах – и вовсе в три раза. Растет и производство таких ноутбуков, правда не в России, а за рубежом.

Импортозамещение заработало

Россияне начали очень активно переходить на ноутбуки отечественных брендов, отказываясь от иностранных мобильных ПК. Только за 2023 г. в стране было продано около 256 тыс. таких ноутбуков, приводят «Ведомости» данные ИТ-холдинга Fplus. Холдинг не раскрывает информацию о продажах в 2022 г., но утверждает, что в 2023 г. они удвоились.

За 2023 г. в стране было продано российских ноутбуков на 8,4 млрд руб. По данным Fplus, это трехкратный рост за год (данных за 2022 г. исследователи не называют). Вот только из отечественного у многих из них только бренд – по итогам 2023 г. с конвейеров азиатских заводов сошло более 320 тыс. российских мобильных ПК. Это, к слову, тоже больше, чем годом ранее, притом сразу на 10%, гласит таможенная статистика.

Многим таким ПК очень далеко до того, чтобы считаться по-настоящему российскими. «Некоторые из них настолько формально российские, что они собраны не только из иностранных компонентов, но даже не имеют русской раскладки клавиатуры», – сообщил изданию представитель неназванного российского дистрибьютора.

Где предложение, там и спрос

В крупном ритейле тоже наблюдается повышенный интерес россиян к отечественным мобильным ПК. Статистика «М.Видео-Эльдорадо» гласит, что за вторую половину 2023 г. из всех проданных ноутбуков 10% имели логотип российской компании на корпусе. Представители ритейлера сообщили изданию, что это втрое больше на фоне второго полугодия 2022 г. и втрое, если сравнивать с I кварталом 2023 г.

Фото: Digma Российских ноутбуков продаются все больше, но до полного вытеснения иностранных брендов с рынка пока еще далеко

Как итог, суммарная доля отечественных ноутбуков на российском рынке к концу 2023 г. превысила 8% (данные Fplus). Лучше всех дела с продажами ноутбуков были у Fplus, Irbis и Digma, а также у ICL и Aquarius, особенно в ценовом сегменте до 40 тыс. руб., согласно статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

И онлайн, и офлайн

В 2023 г. россияне покупали ноутбуки отечественных брендов не только в офлайновых магазинах техники, но и в интернете. В Ozon сообщили изданию о четырехкратном росте продаж таких устройств, тогда как в «Ситилинке» модели некоторых брендов стали продаваться в 6,5 раза активнее в 2023 г., нежели годом ранее. Что касается ноутбуков бренда Digma, контролируемого дистрибьютором Merlion («Ситилинк» является его частью), то в 2023 г.

они разошлись тиражом около 100 тыс. экземпляров, что соответствует 50-процентному росту продаж, пишут «Ведомости».

Ноутбуки стоят все дороже

Российские ноутбуки, продающиеся в официальной российской рознице, стали менее доступными для граждан. На это указывает рост среднего чека при покупке мобильного ПК, притом сразу 9-процентный (данные «Платформы ОФД») – к концу 2023 г. он составил свыше 37,2 тыс. руб.

В Ozon этого россияне охотнее всего скупали базовые модели российских ноутбуков со средним чеком в 23 000 руб. «Растущий спрос объясняется в первую очередь отсутствием доступных моделей от именитых производителей, в связи с чем для покупки недорогого ноутбука сейчас рассматриваются либо аппараты китайских производителей, либо отечественные аналоги, либо подержанная техника», – сообщили изданию представители маркетплейса.

Долой все иностранное

Рост популярности ноутбуков российских марок привел к общему переделу российского рынка мобильных ПК. Согласно данным GS Group, компании Acer, Asus, Lenovo и HP в 2023 г. заняли в совокупности лишь 25-процентную его долю, хотя в 2020 г. она составляла 76%. Отметим, что все четыре компании прекратили свои операции на территории России, но их техника по-прежнему поставляется в страну, хотя и силами параллельного импорта.

При этом объемы этого импорта стабильно сокращаются, утверждают аналитики GS Group. Если во II квартале 2022 г. с его помощью в Россию было ввезено до половины всех ноутбуков, то к концу 2023 г. этот объем уменьшился до 33%. «Доля параллельного импорта снижается за счет того, что такие российские бренды, как F+, ICL, «Аквариус» и др., наращивают свое производство и уже выпускают около 1 млн единиц вычислительной техники», – сказали изданию представители GS Group.





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