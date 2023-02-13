В России остановились продажи ноутбуков. На складах стареют сотни тысяч нераспроданных ПК. Грядут грандиозные скидки

Российские склады ломятся от нераспроданных ноутбуков. Их скопилось, по меньшей мере, более 1 млн. Чтобы распродать столь немалые запасы, ритейлерам после гендерных праздников придется пойти на демпинг – скидки могут составить до 15%.

Слишком запасливые ритейлеры

В России зафиксирован невероятный по своим размерам профицит ноутбуков, пишет «Коммерсант». Вместо того чтобы на фоне санкций стать очень редким товаром, ноутбуки, так и не нашедшие своего хозяина, пылятся на складах, постепенно морально устаревая.

По оценке источников издания, на начало 2023 г. в России было свыше 1 млн нераспроданных мобильных ПК. Большая их часть – это продукция азиатских брендов, в особенности тайваньских, например, MSI.

Ноутбуки китайских брендов тоже продаются в России не так, как того хотелось бы их производителям. Например, полки складов занимают лэптопы компании Xiaomi, которая лишь осенью 2022 г. начала их официальные поставки на российский рынок.

Источники издания упомянули и компанию Haier, которая представлена в России, помимо прочего, брендом игровых ноутбуков Thunderobot. Также она хотела привезти в страну ноутбуки Machenike, но этим планам, по-видимому, сбыться пока не суждено.

Фото: © sytnik / Фотобанк Фотодженика Переизбыток ноутбуков невыгоден продавцам и очень выгоден покупателям. Совсем скоро они смогут купить их с хорошей скидкой

Американские мобильные ПК на складах тоже присутствуют. Так, в России плохо продаются ноутбуки HP. Возможно, это связано с трудностями в их ремонте – еще летом 2022 г. возник дефицит запчастей для них.

Давняя проблема

Нежелание россиян покупать ноутбуки, безусловно, имеет прямое отношение к ситуации в России. Как сообщил CNews ведущий продакт-менеджер российского дистрибьютора diHouse Валерий Шершнев, впервые это явление было зафиксировано в начале 2022 г., когда российская национальная валюта побила исторический антирекорд стоимости, и одновременно с этим из страны стали уходить крупные бренды компьютерной техники. Это вызвало стремительный рост цен и еще более стремительный рост спроса – россияне хотели купить ноутбук не потому, что он им нужен, а потому что завтра он мог бы стоить в полтора-два раза дороже из-за курса рубля и дефицита устройств той или иной компании. Напомним, что весной-летом 2022 г. из России частично или полностью ушли Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Huawei, Samsung и многие другие.

Логичной реакцией ритейлеров на ажиотажный спрос стало повышение объемов закупок «В результате на наш рынок стали привозить продукцию самых разных производителей, зачастую без постпродажной поддержки и русификации», – сказал Валерий Шершнев.

Ситуация, по словам эксперта, изменилась в IV квартале 2022 г. Параллельный («серый») импорт, легализованный еще в мае 2022 г., заработал в полную силу, что позволило вернуть на витрины российских магазинов ноутбуки иностранных вендоров, в том числе и из премиум-сегмента. CNews писал об их внезапном возвращении в декабре 2022 г.

Китая слишком много

Летом 2022 г., сразу после взрывного спроса весной 2022 г., продажи ноутбуков просели на 22% год к году до конца 2022 г. больше не показывали серьезных результатов роста. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо» гласит, что по итогам года в России было продано 3,1 млн мобильных ПК, причем доля продукции китайских вендоров составила в пределах 45%.

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Захват российского рынка ноутбуков китайскими брендами подтвердил CNews руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич. Он сообщил, что в декабре 2022 г. в Россию были ввезены крупные партии лэптопов Chuwi, Itel, Huawei и других производителей.

Стоит немного подождать

Ситуацию с продажами ноутбуков в России, судя по всему, не исправили и новогодние праздники. В связи с неопределенной экономической, политической и военной ситуацией в стране россияне не спешат тратить десятки тысяч рублей на новенькие мобильные ПК, стоимость которых нередко превышает средний размер зарплаты в регионах.

По словам опрошенных изданием экспертов, затоваривание рынка в очень скором будущем вынудит ритейлеров пойти на не самые любимые ими меры повышения продаж. Через несколько недель они будут продавать залежавшиеся ноутбуки со скидкой до 15%. По мнению экспертов, цены упадут сразу после февральско-мартовских праздников – 14 февраля, 23 февраля и 8 марта.

Алексей Дашкевич подтвердил CNews, что из-за профицита ноутбуков цены на некоторые модели уже поползли вниз – базовые модели с процессором Intel Core i3 в январе 2023 г. стоили на 18% дешевле, чем месяцем ранее.

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Валерий Шершнев полагает, что удешевление ноутбуков в России продлится как минимум до августа 2023 г., Он сообщил CNews, что лишь к осени 2023 г. цены на них вновь начнут расти.