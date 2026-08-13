CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц

Пока игровые ноутбуки массового сегмента всё чаще переходят в категорию премиальных устройств с высокой стоимостью, CHUWI доказывает, что высокая игровая производительность не обязательно должна быть дорогой.

Сегодня мировой бренд, известный своими инновационными решениями с оптимальным соотношением цены и возможностей, официально представил новый CHUWI GTBook X — игровой ноутбук с диагональю 15,6 дюйма, оснащённый новейшим процессором Intel® Core™ 7 230H и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU.

Новинка предназначена для студентов, пользователей, которые впервые приобретают игровой ноутбук, а также для тех, кто ищет доступную, но производительную систему для игр, учёбы, работы и использования AI-инструментов.

«Создавая GTBook X, мы стремились доказать, что выдающаяся игровая производительность не должна быть доступна только в устройствах стоимостью свыше четырёхзначной суммы», — заявил Jesea Yang, генеральный директор CHUWI.

«Мы не стали идти на компромиссы в ключевых характеристиках — полноценная мощность видеокарты, дисплей с частотой 144 Гц и широкие возможности модернизации компонентов. Всё это мы смогли реализовать, сохранив стоимость ниже $1000. Это наше стремление сделать компьютерные игры более доступными для студентов и начинающих пользователей по всему миру».

Игровой ноутбук без ограничений производительности

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU в GTBook X работает с полной мощностью 80 Вт TGP (Total Graphics Power) и оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Многие игровые ноутбуки начального уровня ограничивают мощность RTX 3050 Laptop GPU значениями всего 35 или 45 Вт, что может существенно снижать стабильную производительность при длительных игровых нагрузках.

Главное преимущество GTBook X заключается в том, что ноутбук позволяет видеокарте RTX 3050 Laptop GPU работать на более высоком уровне мощности по сравнению со многими моделями начального игрового сегмента, обеспечивая более стабильную производительность.

В режиме Turbo Mode при подключении к сети через комплектный адаптер питания мощностью 180 Вт система обеспечивает до 140 Вт общей мощности CPU и GPU:

процессор может получать до 45 Вт мощности ;

; видеокарта — до 95 Вт благодаря технологии NVIDIA Dynamic Boost.

Аппаратные возможности включают:

RT-ядра второго поколения для обработки трассировки лучей и реалистичного освещения в поддерживаемых играх;

для обработки трассировки лучей и реалистичного освещения в поддерживаемых играх; Tensor-ядра третьего поколения для технологии масштабирования изображения DLSS и ускорения творческих задач, включая шумоподавление в реальном времени.

140 Вт динамической мощности: Intel Core 7 230H и эффективная система охлаждения

В основе GTBook X находится новый процессор Intel® Core™ 7 230H, который вышел на рынок в первом квартале 2026 года.

Процессор построен на гибридной архитектуре и включает:

6 производительных ядер (Performance-cores) ;

; 4 энергоэффективных ядра (Efficient-cores).

Всего — 10 ядер и 16 потоков, максимальная тактовая частота достигает 5,2 ГГц.

Благодаря большому объёму кэш-памяти Intel Smart Cache — 24 МБ, процессор обеспечивает высокую скорость работы в играх, многозадачности и ресурсоёмких приложениях.

Согласно результатам тестирования PassMark, Intel Core 7 230H набирает 24533 балла, превосходя предыдущие поколения процессоров, включая:

AMD Ryzen 5 7535HS — 17627 баллов ;

; Intel Core i7-13620H — 23357 баллов.

Охлаждение: создано для раскрытия полной мощности системы

Чтобы обеспечить стабильную производительность во время длительных игровых сессий, CHUWI оснастила GTBook X усовершенствованной системой охлаждения.

В её основе лежат:

5 мощных тепловых трубок , эффективно отводящих тепло от ключевых компонентов;

, эффективно отводящих тепло от ключевых компонентов; 2 высокооборотистых вентилятора , обеспечивающих интенсивное охлаждение;

, обеспечивающих интенсивное охлаждение; медные охлаждающие рёбра высокой плотности, увеличивающие эффективность рассеивания тепла.

Такая система охлаждения позволяет ноутбуку стабильно поддерживать до 140 Вт суммарной мощности CPU и GPU в режиме Turbo Mode:

до 45 Вт для процессора ;

; до 95 Вт для видеокарты.

Геймеры могут мгновенно переключать режимы работы с помощью физической кнопки Mode Button, выбирая оптимальный сценарий использования:

Office Mode — тихая работа и увеличенное время автономной работы;

— тихая работа и увеличенное время автономной работы; Balance Mode — сбалансированное сочетание производительности и энергоэффективности;

— сбалансированное сочетание производительности и энергоэффективности; Turbo Mode — максимальная мощность для раскрытия полного потенциала системы.

Безграничные возможности модернизации

Ноутбук GTBook X RTX 3050 поставляется с готовой игровой конфигурацией:

16 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме;

в двухканальном режиме; SSD-накопитель PCIe NVMe объёмом 512 ГБ.

При этом оба компонента можно легко обновить самостоятельно:

два слота SO-DIMM поддерживают расширение оперативной памяти до 64 ГБ (2×32 ГБ) ;

поддерживают расширение оперативной памяти до ; два слота M.2 2280 PCIe 4.0×4 позволяют установить дополнительные SSD-накопители объёмом до 2 ТБ.

Отсутствие распаянных компонентов обеспечивает пользователям максимальную свободу для дальнейшего апгрейда.

Погружающий 15,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой 144 Гц

15,6-дюймовый Full HD IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен и более быстрый отклик во время игр.

Будь то отслеживание противников в FPS-играх, скоростные гоночные сцены или обычная прокрутка контента, высокая частота обновления снижает размытие изображения и делает визуальный опыт более плавным и отзывчивым.

Благодаря технологии IPS и широким углам обзора дисплей сочетает игровую скорость, точность изображения и комфорт для повседневного использования.

Премиальные возможности и полный набор подключений

GTBook X поставляется с предустановленной системой Windows 11 Pro, обеспечивающей высокий уровень производительности для работы и творчества.

Также ноутбук оснащён:

Intel Wi-Fi 6 ;

; полноразмерной RGB-клавиатурой с подсветкой;

расширенным набором интерфейсов подключения.

Набор портов включает:

GTBook X предлагает возможности подключения, которые обычно встречаются в более дорогих игровых системах.

Основные характеристики Модель CHUWI GTBook X Операционная система Windows 11 Pro Дисплей 15,6" Full HD (1920×1080) IPS, частота обновления 144 Гц Процессор Intel® Core™ 7 230H Графика NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU Оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 МГц (двухканальная, расширение до 2×32 ГБ) Накопитель SSD PCIe 512 ГБ (2 слота M.2 2280 PCIe SSD, возможность расширения) Аккумулятор и адаптер Батарея 46,74 Вт·ч / адаптер питания 180 Вт Порты ввода-вывода 1× USB-C 3.2 Gen 2 2× USB-A 3.2 Gen 1 1× USB-A 2.0 1× Gigabit Ethernet 1× Mini DP 1.4 (до 4K@120 Гц) 1× HDMI 2.1 (до 4K@120 Гц) 1× слот SD/SDHC/SDXC 1× разъём для наушников 3,5 мм 1× микрофонный разъём 3,5 мм 1× разъём питания DC Беспроводные соединения Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Размеры 360,2 × 243,5 × 23 мм Вес Около 2,0 кг

Цена и доступность

Игровой ноутбук CHUWI GTBook X с 15,6-дюймовым дисплеем 144 Гц уже доступен для покупки по цене $999.

В условиях постоянного роста стоимости игрового оборудования GTBook X становится отличным выбором для пользователей, которым нужен доступный игровой ноутбук с возможностью полного обновления компонентов и стоимостью менее $1000.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт:

www.chuwi.com