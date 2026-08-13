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CHUWI представляет GTBook X: игровой ноутбук за $999 с полноразмерной RTX 3050, Intel Core 7 230H и дисплеем 144 Гц

Пока игровые ноутбуки массового сегмента всё чаще переходят в категорию премиальных устройств с высокой стоимостью, CHUWI доказывает, что высокая игровая производительность не обязательно должна быть дорогой.

Сегодня мировой бренд, известный своими инновационными решениями с оптимальным соотношением цены и возможностей, официально представил новый CHUWI GTBook X — игровой ноутбук с диагональю 15,6 дюйма, оснащённый новейшим процессором Intel® Core™ 7 230H и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU.

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Новинка предназначена для студентов, пользователей, которые впервые приобретают игровой ноутбук, а также для тех, кто ищет доступную, но производительную систему для игр, учёбы, работы и использования AI-инструментов.

«Создавая GTBook X, мы стремились доказать, что выдающаяся игровая производительность не должна быть доступна только в устройствах стоимостью свыше четырёхзначной суммы», — заявил Jesea Yang, генеральный директор CHUWI.

«Мы не стали идти на компромиссы в ключевых характеристиках — полноценная мощность видеокарты, дисплей с частотой 144 Гц и широкие возможности модернизации компонентов. Всё это мы смогли реализовать, сохранив стоимость ниже $1000. Это наше стремление сделать компьютерные игры более доступными для студентов и начинающих пользователей по всему миру».

Игровой ноутбук без ограничений производительности

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU в GTBook X работает с полной мощностью 80 Вт TGP (Total Graphics Power) и оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR6.

Многие игровые ноутбуки начального уровня ограничивают мощность RTX 3050 Laptop GPU значениями всего 35 или 45 Вт, что может существенно снижать стабильную производительность при длительных игровых нагрузках.

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Главное преимущество GTBook X заключается в том, что ноутбук позволяет видеокарте RTX 3050 Laptop GPU работать на более высоком уровне мощности по сравнению со многими моделями начального игрового сегмента, обеспечивая более стабильную производительность.

В режиме Turbo Mode при подключении к сети через комплектный адаптер питания мощностью 180 Вт система обеспечивает до 140 Вт общей мощности CPU и GPU:

  • процессор может получать до 45 Вт мощности;
  • видеокарта — до 95 Вт благодаря технологии NVIDIA Dynamic Boost.

Аппаратные возможности включают:

  • RT-ядра второго поколения для обработки трассировки лучей и реалистичного освещения в поддерживаемых играх;
  • Tensor-ядра третьего поколения для технологии масштабирования изображения DLSS и ускорения творческих задач, включая шумоподавление в реальном времени.

140 Вт динамической мощности: Intel Core 7 230H и эффективная система охлаждения

В основе GTBook X находится новый процессор Intel® Core™ 7 230H, который вышел на рынок в первом квартале 2026 года.

Процессор построен на гибридной архитектуре и включает:

Всего — 10 ядер и 16 потоков, максимальная тактовая частота достигает 5,2 ГГц.

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Благодаря большому объёму кэш-памяти Intel Smart Cache — 24 МБ, процессор обеспечивает высокую скорость работы в играх, многозадачности и ресурсоёмких приложениях.

Согласно результатам тестирования PassMark, Intel Core 7 230H набирает 24533 балла, превосходя предыдущие поколения процессоров, включая:

Охлаждение: создано для раскрытия полной мощности системы

Чтобы обеспечить стабильную производительность во время длительных игровых сессий, CHUWI оснастила GTBook X усовершенствованной системой охлаждения.

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В её основе лежат:

  • 5 мощных тепловых трубок, эффективно отводящих тепло от ключевых компонентов;
  • 2 высокооборотистых вентилятора, обеспечивающих интенсивное охлаждение;
  • медные охлаждающие рёбра высокой плотности, увеличивающие эффективность рассеивания тепла.

Такая система охлаждения позволяет ноутбуку стабильно поддерживать до 140 Вт суммарной мощности CPU и GPU в режиме Turbo Mode:

Геймеры могут мгновенно переключать режимы работы с помощью физической кнопки Mode Button, выбирая оптимальный сценарий использования:

  • Office Mode — тихая работа и увеличенное время автономной работы;
  • Balance Mode — сбалансированное сочетание производительности и энергоэффективности;
  • Turbo Mode — максимальная мощность для раскрытия полного потенциала системы.

Безграничные возможности модернизации

Ноутбук GTBook X RTX 3050 поставляется с готовой игровой конфигурацией:

  • 16 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR4 3200 МГц в двухканальном режиме;
  • SSD-накопитель PCIe NVMe объёмом 512 ГБ.

При этом оба компонента можно легко обновить самостоятельно:

  • два слота SO-DIMM поддерживают расширение оперативной памяти до 64 ГБ (2×32 ГБ);
  • два слота M.2 2280 PCIe 4.0×4 позволяют установить дополнительные SSD-накопители объёмом до 2 ТБ.

Отсутствие распаянных компонентов обеспечивает пользователям максимальную свободу для дальнейшего апгрейда.

Погружающий 15,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой 144 Гц

15,6-дюймовый Full HD IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 и частотой обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен и более быстрый отклик во время игр.

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Будь то отслеживание противников в FPS-играх, скоростные гоночные сцены или обычная прокрутка контента, высокая частота обновления снижает размытие изображения и делает визуальный опыт более плавным и отзывчивым.

Благодаря технологии IPS и широким углам обзора дисплей сочетает игровую скорость, точность изображения и комфорт для повседневного использования.

Премиальные возможности и полный набор подключений

GTBook X поставляется с предустановленной системой Windows 11 Pro, обеспечивающей высокий уровень производительности для работы и творчества.

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Также ноутбук оснащён:

  • Intel Wi-Fi 6;
  • полноразмерной RGB-клавиатурой с подсветкой;
  • расширенным набором интерфейсов подключения.

Набор портов включает:

GTBook X предлагает возможности подключения, которые обычно встречаются в более дорогих игровых системах.

Основные характеристики

Модель
CHUWI GTBook X
Операционная система
Windows 11 Pro
Дисплей
15,6" Full HD (1920×1080) IPS, частота обновления 144 Гц
Процессор
Intel® Core™ 7 230H
Графика
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU
Оперативная память
16 ГБ DDR4 3200 МГц (двухканальная, расширение до 2×32 ГБ)
Накопитель
SSD PCIe 512 ГБ (2 слота M.2 2280 PCIe SSD, возможность расширения)
Аккумулятор и адаптер
Батарея 46,74 Вт·ч / адаптер питания 180 Вт
Порты ввода-вывода
1× USB-C 3.2 Gen 2
2× USB-A 3.2 Gen 1
1× USB-A 2.0
1× Gigabit Ethernet
1× Mini DP 1.4 (до 4K@120 Гц)
1× HDMI 2.1 (до 4K@120 Гц)
1× слот SD/SDHC/SDXC
1× разъём для наушников 3,5 мм
1× микрофонный разъём 3,5 мм
1× разъём питания DC
Беспроводные соединения
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Размеры
360,2 × 243,5 × 23 мм
Вес
Около 2,0 кг

Цена и доступность

Игровой ноутбук CHUWI GTBook X с 15,6-дюймовым дисплеем 144 Гц уже доступен для покупки по цене $999.

В условиях постоянного роста стоимости игрового оборудования GTBook X становится отличным выбором для пользователей, которым нужен доступный игровой ноутбук с возможностью полного обновления компонентов и стоимостью менее $1000.

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Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт:

www.chuwi.com

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