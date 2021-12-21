Нетбуки возрождаются. Выпущен очень маленький ноутбук на очень хорошем железе

Chuwi, известная своими необычными компьютерами, анонсировала нетбук MiniBook X с сенсорным поворотным экраном и вместительным SSD-накопителем. Крошечный мобильный ПК по своим размерам сопоставим с современными планшетами, и это первый ноутбук в мире с отверстием в дисплее под камеру. Принцип ее размещения позаимствован у современных Android-смартфонов.

Возвращение нетбуков

Компания Chuwi разработала ноутбук-трансформер MiniBook X, получивший очень компактные по современным меркам размеры. За счет его 10,8-дюймового экрана его можно считать современным нетбуком – компактным лэптопом, формат которых был на пике популярности 10-13 лет назад.

Chuwi MiniBook X имеет уникальное отличие от всех остальных ноутбуков, существующих на рынке. В его экране, как в современных смартфонах на базе Android, есть отверстие под веб-камеру, что позволило разработчикам не искать новое место для ее расположения при минимальных рамках дисплея. Для сравнения, в своих новейших ноутбуках компания Apple использует так называемую «челку» - гигантских размеров вырез в верхней части экрана, чрезмерно большой для одной веб-камеры. Этот вырез в экранах новых MacBook по размерам и форме напоминает «монобровь» в смартфонах iPhone.

В одном устройстве сочетаются функции планшета и ноутбука

Chuwi MiniBook X характеризуется еще и возможностью работать в режиме планшета. Его сенсорный экран способен вращаться на 360 градусов. Точную дату релиза своей новинки Chuwi не называет. В продажу ноутбук поступит по цене $599 (44,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2021 г.).

Chuwi известна своими оригинальными компьютерами. Среди ее творений есть крошечный неттоп LarkBox Pro размером с два коробка спичек, дебютировавший, как сообщал CNews, в октябре 2020 г.

Основные спецификации

Как и классические нетбуки, новый MiniBook X не может похвастаться производительным процессором. Однако, в отличие от предшественников, у него есть немалый по современным меркам объем оперативной памяти – 12 ГБ стандарта LPDDR4. Для хранения информации используется полноценный твердотельный накопитель вместительностью 512 ГБ, но пока неизвестно, впаян ли он в материнскую плату, или же есть возможность его замены. По данным портала Liliputing, это отдельный SSD с SATA-интерфейсом, но сама Chuwi эту информацию пока не подтверждает.

«Сердцем» ноутбука в данном случае один из самых новых процессоров Intel, пусть и базового уровня. В новинке Chuwi установлен Celeron N5100, производство которого началось в I квартале 2021 г. Для его выпуска Intel использует 10-нанометровый техпроцесс, и этой для компании пока что потолок, поскольку более современные нормы она освоить еще не успела.

Такого расположения камеры нет ни у одного лэптопа в мире

Процессор располагает четырьмя ядрами на частоте от 1,1 ГГц до 2,8 ГГц, 4 МБ кэша третьего уровня и интегрированной графикой с частотой до 0,8 ГГц. Поддержки многопоточности у него нет, но зато в наличии умение работать с 16 ГБ оперативной памяти, что в теории означает возможность появления новой комплектации MiniBook X с увеличенным объемом ОЗУ.

Экран ноутбука, являясь поворотным и сенсорным, имеет нестандартное для ноутбуков соотношение сторон 16:10. Кроме того, несмотря на свои небольшие габариты, он поддерживает высокое разрешение 2560х1600 пикселей (формат Quad HD+ или 2К+).

Дополнительные особенности

Chuwi MiniBook X характеризуется не только компактными размерами и современным дисплеем. В этом ноутбуке реализована полноразмерная клавиатура, хотя и без цифрового блока, плюс производитель отказался от отдельного гнезда зарядки.

Ноутбук заряжается по USB-C, что в теории позволяет использовать кабели и зарядные устройства из комплекта современных смартфонов. В наличии поддержка быстрой зарядки до 45 Вт по стандарту Power Delivery 2.0.

Вырез в экране нового Apple MacBook

Камера в экране имеет разрешение 5 МП. Производитель поместил ее в верхнем левом углу дисплея, чтобы та как можно меньше мешала работе. Пока неясно, какая ОС установлена на данном ноутбуке, но, вероятнее всего, это будет Windows 10 либо новейшая Windows 11.

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Еще одна особенность MiniBook X заключается в поддержке ввода при помощи цифрового пера. Однако пока нет информации, входит ли оно в комплект поставки, или же его придется приобретать дополнительно.

Размеры лэптопа составляют 244х168х18 мм в закрытом состоянии. Весит он около 910 граммов, что примерно соответствует массе сверхлегких ноутбуков LG Gram, продающихся в России с лета 2021 г.

14 лет истории

Началом истории нетбуков принято считать анонс крошечных Asus EEE PC первого поколения в конце 2007 г. Экран мобильного ПК имел диагональ всего лишь 7 дюймов и поистине гигантские рамки.

Второе поколение EEE PC, как сообщал CNews, дебютировало в апреле 2008 г. и характеризовалось в первую очередь увеличенным до 8,9 дюйма дисплеем. После выхода EEE PC собирать свои нетбуки начали и другие крупные производители.

Один из самых первых нетбуков в мире, Asus EEE PC

Нетбуки встречались в ассортименте Acer, HP и целого ряда других известных в России и во всем мире брендов. Apple, как и всегда, осталась в стороне.

В 2012 г. популярность нетбуков стала падать. Их начали вытеснять с рынка планшетные компьютеры и так называемые ультрабуки – более производительные ноутбуки, тоже характеризующиеся небольшими габаритами.

Asus в числе первых прекратила продажи нетбуков. Последние EEE PC сошли с конвейера в начале 2013 г.

Иногда компании предпринимают попытки возрождения данного класса мобильных ПК. Например, в апреле 2020 г. компания GPD выпустила компактный игровой ноутбук Win Max размерами 207х145х26 мм при массе 790 граммов на 10-нанометровом процессоре Intel Core i5 десятого поколения. Лэптоп снаряжен IPS-экраном на 8 дюймов с разрешением 1280х800 точек и соотношением сторон 16:10.