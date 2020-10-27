Суперкомпактный ПК размером с два коробка спичек стал мощнее и дешевле. Видео

Chuwi разработала улучшенную версию своего компактного ПК LarkBox. Он получил название LarkBox Pro, более быстрый процессор, но при этом подешевел, сохранив все прочие спецификации. Компьютер может использоваться в качестве офисного или домашнего ПК начального уровня или медиацентра.

Лучше и дешевле

Компания Chuwi выпустила персональный компьютер LarkBox Pro, улучшенную и при этом более доступную версию модели LarkBox, продающуюся с лета 2020 г. Вся электроника ПК уместилась в сверхкомпактном корпусе размерами всего 63х63х43 мм, но при этом внутри него нашлось место под активное охлаждение и под полноценный SSD-накопитель.

LarkBox Pro отличается от LarkBox исключительно используемым процессором – в первом установлен Intel Celeron J4125, и он быстрее J4115, работающего в обычном LarkBox. Прочие спецификации Chuwi не меняла, так что пока неизвестно, за счет чего она сумела добиться удешевления.

Как пишет портал Liliputing.com, причиной, по которой ПК с более производительным процессором стоит дешевле, может являться тот факт, что Celeron J4125 проще найти и заказать, нежели Celeron J4115 – у последнего даже нет описания на официальном сайте Intel, ни на русскоязычной версии, ни на англоязычной.

Внешне LarkBox Pro неотличим от обычного LarkBox

Оригинальный LarkBox в фирменном онлайн-магазине Chuwi оценивается в $239 (18,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 октября 2020 г.), а LarkBox Pro стоит $219 (16,7 тыс. руб.). В сторонних маркетплейсах цена на них может оказаться еще ниже – к примеру, в Amazon их можно приобрести за $179 (13,7 тыс. руб.) и $169 (12,9 тыс. руб.) соответственно.

Что внутри у LarkBox Pro

Новинка Chuwi за счет своего оригинального форм-фактора состоит из двух отдельных плат, соединенных между собой парой шлейфов. На основной плате распаян процессор без теплораспределительной крышки, и здесь же находятся два припаянных модуля оперативной памяти суммарным объемом 6 ГБ стандарта LPDDR4. Самостоятельная их замена невозможна.

Отдельного разъема питания в ПК нет - его заменил USB-C

Штатный накопитель реализован здесь в виде флеш-модуля eMMC, не отличающегося высокой скоростью работы. Его объем равен 128 ГБ, и он тоже распаян на системной плате. Рядом с ним находятся порт USB-C (используется исключительно для подачи питания), HDMI-выход для подключения монитора и модуль Wi-Fi и Bluetooth производства Intel (Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac 2,4 и 5 ГГц).

Вторая плата полностью отдана под интерфейсы подключения. На ней есть два порта USB-A 3.0, слот для карт памяти microSD (их можно применять для расширения объема накопителя) и вход под наушники с коннектором 3,5 мм.

Внутренний мир LarkBox

На этой плате также есть слот М.2, к которому можно подключить полноценный скоростной SSD-драйв формата 2242. Другие размеры не подойдут – под 2230 нет крепления, а 2260 и тем 2280 не поместятся в корпусе.

Разница в процессорах

По своим основным спецификациям, на которые обращает внимание массовый потребитель, процессоры Celeron J4125 и Celeron J4115 практически полностью идентичны. Они оба относятся к поколению Gemini Lake, и их по праву можно считать наследниками линейки Intel Atom – они тоже оптимизированы для использования в системах базового уровня. Иными словами, LarkBox Pro, несмотря на приставку Pro в названии, нельзя считать ультракомпактной рабочей станцией – это домашний ПК для выхода в интернет и работы с документами или небольшой медиацентр, подключающийся к телевизору и позволяющий смотреть видео, в том числе потоковое.

Характеристики процессоров Intel Celeron J4125 и J4115

Модель процессора Частота мин., ГГц Частота макс, ГГц Ядра, потоки TDP, Вт Видеоядро Частота видеоядра, МГц Кэш L3, МБ Релиз Celeron J4125 2 2,7 4, 4 10 Intel UHD 600 от 250 до 750 4 IV квартал 2019 г. Celeron J4115 1,8 2,5 4, 4 10 Intel UHD 600 от 250 до 750 4 IV квартал 2019 г.

Источник: Intel

Главное отличие между процессорами – это тактовые частоты. Даже уровень тепловыделения (TDP) у них одинаковый, что позволило инженерам Chuwi не переделывать систему охлаждения, которая в данном ПК состоит из массивной медной пластины, прилегающей к кристаллу процессора, небольшого радиатора и вентилятора.

Программное обеспечение и прочие спецификации

Выбрав для своего компактного ПК чип с архитектурой х86, Chuwi упростила покупателям выбор операционных систем. Они могут установить на LarkBox Pro, как и на его младшую версию, полноценную ОС Windows 10 или отдать предпочтение любому из доступных Linux-дистрибутивов, без нужды поиска системы, поддерживающей ARM. Однако Chuwi не сообщает, входит ли какая-нибудь ОС в комплект поставки.

Один из вариантов крепления компьютера

LarkBox Pro весит 127 граммов, его можно расположить на столе или закрепить на задней крышке монитора или телевизора. В коробке с ним обнаружится 24-ваттный блок питания (12 Вт, 2А) с коннектором USB-C.