Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами

Chuwi выпустила ноутбук UniBook в качестве конкурента Apple MacBook Neo. Он получился значительно дешевле, но возможностей у него больше. Внутри стоит чип Intel. Chuwi – китайский бренд с многолетней историей, в 2026 г. попавшийся на подмене процессоров в своих ноутбуках.

Китайский Neo на максималках

Китайская компания Chuwi выпустила новый ноутбук UniBook, который позиционируется как прямой конкурент Apple MacBook Neo, пишет портал Neowin. Она стала первой, кто сделал этот шаг – другие компании лишь готовятся к релизу подобных ноутбуков.

Внутри Chuwi UniBook ожидаемо стоит процессор Intel Core 3 304 семейства Wildcat Lake. Эти чипы создавались специально для очень доступных ноутбуков, и на их основе весной 2026 г. Intel даже показала референсный мобильный ПК.

На старте продаж цена UniBook составляет $450 или около 32,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 мая 2026 г. Apple MacBook Neo вышел в марте 2026 г. и стоит от $599 или 43,4 тыс. руб.

При этом у UniBook есть много того, чем Neo не располагает. В частности, у него шире набор интерфейсов, а у его клавиатуры есть подсветка.

Chuwi / Neowin Chuwi UniBook

Как сообщал CNews, релиз MacBook Neо поверг в шок производителей ноутбуков на Windows. У них и близко не было ничего подобного, в том числе и потому, что дешевые мобильные ПК их производства имеют пластиковый корпус, тогда как Neo располагает алюминиевым.

Отметим также, что Chuwi существует с начала XXI века. В 2026 г. она оказалась в центре скандала – компанию уличили в подмене процессоров в своих ноутбуках.

Что внутри

UniBook во многом очень похож на своего прямого конкурента. К примеру, как и у Neo, у него всего 8 ГБ оперативной памяти, и если для MacBook это еще приемлемо, то в у случае с устройством на Windows такого объема в современных реалиях маловато – Windows менее экономно расходует память по сравнению с macOS.

Модуль ОЗУ здесь – это быстрый LPDDR5x. В качестве системного диска используется SSD объемом 256 ГБ, другие комплектации пока недоступны. MacBook Neo доступен с 256 и 512 ГБ на выбор. Но в UniBook SSD подключен по старому интерфейсу PCI-E gen3, так что высоких скоростей от него ждать не стоит

Экран UniBook имеет диагональ 14 дюймов против 13 дюймов у Neo и стандартное разрешение Full HD или 1920х1080 точек. Емкость аккумулятора – 53 Втч.

Много интерфейсов

Один из недостатков MacBook Neo – это малое количество интерфейсов – лишь миниджек под наушники и всего два USB-C, один из которых и вовсе древний и медленный USB 2.0 прямиком из 2000 г. В случае с новым UniBook пользователю доступны три порта USB-A, два USB-C, миниджек и даже гигабитный Ethernet-порт для подключения к проводной локальной сети. В дополнение к перечисленному имеется слот под карты microSD.

Из беспроводных интерфейсов в наличии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2

Главная проблема решена

Преимуществом MacBook на новых чипах Apple всегда была достойная автономность. Как пишет Neowin, в Chuwi UniBook с этим тоже полный порядок.

Производитель заявляет о 20 часах работы на одном заряде. Причина тому – новый процессор Intel, потребляющий совсем немного энергии.

Стоит добавить также, что в UniBook используется активная система охлаждения, то есть он не такой бесшумный, как MacBook Neo. Процессоры Intel Wildcat Lake по умолчанию предназначены для безвентиляторных ноутбуков, но Chuwi решила добавить кулер для лучшего охлаждения.

Процессор Intel Core 3 304 имеет одно высокопроизводительное ядро и четыре энергоэффектиных. В его распорядении также пять потоков (многопоточность недоступна), частота до 4,3 ГГц, 6 МБ кэша третьего уровня и тепловыделение до 35 Вт.