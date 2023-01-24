Готовы ли россияне заменить привычные бренды на новые: опрос «Ситилинка»

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» провел опрос и выяснил, как люди относятся к малоизвестным новым брендам, и влияет ли громкое имя компании на покупку ее товара. Для большинства важнейшим критерием при выборе техники нового бренда станет соотношение цена-качество. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

30% респондентов отметили, что известность бренда совсем не влияет на выбор при покупке техники и электроники. Еще 24% сказали, что известность «почти не влияет» на их выбор. Нейтрально относятся к брендам 20% опрошенных. Еще 13% заявили, что сначала смотрят на бренд, и лишь потом на характеристики товара. Для 11% респондентов бренд играет ключевую роль.

Не обходится у наших соотечественников без опасений при покупке малознакомых брендов. Больше всего они боятся плохого качества продукции (42%), отсутствия запчастей на такую технику (29%) и проблем с гарантийным обслуживанием (15%). Лишь 5% респондентов среди прочих страхов отметили, что такую технику иметь не престижно.

Специалисты «Ситилинка» отмечают, что сейчас происходит замещение привычных производителей на бренды, которые ранее были узко представлены на российском рынке, но имели широкую аудиторию пользователей в других странах. В 2022 г. онлайн-ритейлер работал над расширением портфеля брендов, который за прошлый год пополнился почти 500 новыми именами, преимущественно из Азии и России.

«В нашем ассортименте, например, появились ноутбуки Hasee и Chuwi, а также эксклюзивные игровые ноутбуки XPG Xenia от Adata, телевизоры Hisense, планшеты Teclast, которые постепенно занимают свою нишу на нашем рынке, – сказал Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинка». – Так, в категории планшетов новые бренды, сейчас занимают уже более 11% от всех продаж – и это только начало. Покупатели только открывают для себя новые имена, которые не уступают западным брендам».

На вопрос, что может мотивировать россиян заменить привычный бренд на новый, 31% отметили, что сделают выбор в пользу оптимального соотношения цена-качество малоизвестного бренда. 17% респондентов готовы выбрать новый бренд, если им понравились характеристики товара. При отсутствии привычного бренда на рынке, 16% могут выбрать другого производителя. Для 14% привычный бренд стал сильно дороже, поэтому они готовы покупать незнакомые марки. Меньше всего при покупке нового бренда на россиян повлияет красивый дизайн устройства (6%). Стоит отметить, что респонденты могли отметить несколько вариантов ответа, и 25% выбрали вариант «Другое».

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Опрошенные россияне заявили, что наиболее охотно купят у новых брендов мелкую бытовую технику (22%), аксессуары (21%), ноутбук или планшет (16%), телефон (11%). Последние позиции заняли телевизор (10%) и крупная бытовая техника (5%). 32% опрошенных отметили, что не стали бы покупать у малознакомого/неизвестного бренда перечисленную технику.

Опрос проводился при помощи сервиса маркетинговых исследований «Яндекс взгляд». В опросе приняли участие более 1200 человек в возрасте от 18 лет.

***

«Ситилинк» – интернет-магазин России. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.