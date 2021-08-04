Серия Huawei nova возвращается на российский рынок

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о расширении линейки смартфонов Huawei nova на российском рынке и представляет первую в серии модель Huawei nova 8. Новинка получила камеру из четырех модулей, позволяющих делать фотоснимки и видеоролики с высоким разрешением. Емкая батарея и поддержка технологии быстрой зарядки гарантируют работу в течение всего дня.

Яркий экран

OLED-экран Huawei nova 8 имеет диагональ 6,57 дюйма и поддерживает частоту обновления кадров до 90 Гц, а сенсорная панель работает на частоте дискретизации 240 Гц. Поддержка 10-битной цветовой палитры позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов. Точность цветопередачи ∆E<1 и плотность пикселей 392 ppi обеспечивают высокую детализацию и плавные градиенты.

Высокое качество снимков

Смартфон Huawei nova 8 оснащен системой фотокамер Nebular Camera System, которая состоит из четырех модулей. В нее входит основная камера с разрешением 64 МП, ультраширокоугольная камера на 8 МП и камеры для макросъемки и эффекта боке с разрешением 2 МП. Основная камера поддерживает технологию группировки пикселей четыре в одном, которая позволяет значительно повышать чувствительность матрицы при съемке в условиях недостаточного освещения без повышения уровня шума. Благодаря этому даже начинающие фотографы могут получать четкие снимки в любое время суток. Специальный ночной режим делает фотографии более яркими.

Huawei nova 8

Ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120° имеет интеллектуальный алгоритм, устраняющий оптические искажения по краям кадра. Отдельная камера для эффекта боке позволяет делать профессиональные портреты с размытым задним планом, акцентируя внимание на лице и фигуре человека. Камера для макросъемки способна фокусироваться на объектах с расстояния от 4 сантиметров.

Смартфон также получил функцию записи HD-видео с двух камер одновременно: крупный план с основной камеры и более общий с ультраширокоугольной. Для съемки селфи есть фронтальная камера с разрешением 32 МП, получившая режим ночной съемки Super Night Selfie 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов.

Быстрая зарядка и новая система охлаждения

Усовершенствованная система охлаждения смартфона с 3D-графеном обеспечивает эффективное отведение тепла от процессора даже во время работы с ресурсоемкими приложениями. Поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью 66 Вт позволяет при необходимости пополнять батарею во время коротких перерывов. Зарядка от 0 до 60% занимает всего 15 минут, а до 100% — 35 минут.

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Взаимодействие устройств Huawei

Huawei nova 8 построен на базе процессора Kirin 820E, изготовленного по 7-нанометровому технологическому процессу, оснащен шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ. Вес смартфона составляет 169 г при толщине корпуса 7,64 мм, благодаря чему он удобно лежит в руке.

Смартфон получил интерфейс EMUI 12, который предоставляет множество удобных функций при решении повседневных задач. Функция «Мультискрин» Huawei Share позволяет одним касанием подключить смартфон к ноутбуку или планшету, создавая единую экосистему. В этом режиме пользователь может перемещать файлы между устройствами, использовать клавиатуру и мышь для работы с мобильными приложениями и многое другое. Многооконный режим позволяет отображать на экране сразу несколько приложений. Huawei nova 8 легко подключается к наушникам, смарт-часам, планшетам и другим устройствам бренда. Благодаря предустановленному фирменному магазину приложений AppGallery открывается доступ к широкому кругу приложений.

Цена и доступность

Предварительный заказ в России на новый смартфон Huawei nova 8 в цвете «розовое золото» стартует 10 августа 2021 г. в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 руб.