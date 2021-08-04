Разделы

Техника
|

Серия Huawei nova возвращается на российский рынок

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о расширении линейки смартфонов Huawei nova на российском рынке и представляет первую в серии модель Huawei nova 8. Новинка получила камеру из четырех модулей, позволяющих делать фотоснимки и видеоролики с высоким разрешением. Емкая батарея и поддержка технологии быстрой зарядки гарантируют работу в течение всего дня.

Яркий экран

OLED-экран Huawei nova 8 имеет диагональ 6,57 дюйма и поддерживает частоту обновления кадров до 90 Гц, а сенсорная панель работает на частоте дискретизации 240 Гц. Поддержка 10-битной цветовой палитры позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов. Точность цветопередачи ∆E<1 и плотность пикселей 392 ppi обеспечивают высокую детализацию и плавные градиенты.

Высокое качество снимков

Смартфон Huawei nova 8 оснащен системой фотокамер Nebular Camera System, которая состоит из четырех модулей. В нее входит основная камера с разрешением 64 МП, ультраширокоугольная камера на 8 МП и камеры для макросъемки и эффекта боке с разрешением 2 МП. Основная камера поддерживает технологию группировки пикселей четыре в одном, которая позволяет значительно повышать чувствительность матрицы при съемке в условиях недостаточного освещения без повышения уровня шума. Благодаря этому даже начинающие фотографы могут получать четкие снимки в любое время суток. Специальный ночной режим делает фотографии более яркими.

img20210731172001.jpg

Huawei nova 8

Ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120° имеет интеллектуальный алгоритм, устраняющий оптические искажения по краям кадра. Отдельная камера для эффекта боке позволяет делать профессиональные портреты с размытым задним планом, акцентируя внимание на лице и фигуре человека. Камера для макросъемки способна фокусироваться на объектах с расстояния от 4 сантиметров.

Смартфон также получил функцию записи HD-видео с двух камер одновременно: крупный план с основной камеры и более общий с ультраширокоугольной. Для съемки селфи есть фронтальная камера с разрешением 32 МП, получившая режим ночной съемки Super Night Selfie 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов.

Быстрая зарядка и новая система охлаждения

Усовершенствованная система охлаждения смартфона с 3D-графеном обеспечивает эффективное отведение тепла от процессора даже во время работы с ресурсоемкими приложениями. Поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью 66 Вт позволяет при необходимости пополнять батарею во время коротких перерывов. Зарядка от 0 до 60% занимает всего 15 минут, а до 100% — 35 минут.

Влияет ли импортозамещение на конкуренцию на российском рынке
Бизнес

Взаимодействие устройств Huawei

Huawei nova 8 построен на базе процессора Kirin 820E, изготовленного по 7-нанометровому технологическому процессу, оснащен шестиядерным графическим модулем Mali-G57, 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ. Вес смартфона составляет 169 г при толщине корпуса 7,64 мм, благодаря чему он удобно лежит в руке.

Смартфон получил интерфейс EMUI 12, который предоставляет множество удобных функций при решении повседневных задач. Функция «Мультискрин» Huawei Share позволяет одним касанием подключить смартфон к ноутбуку или планшету, создавая единую экосистему. В этом режиме пользователь может перемещать файлы между устройствами, использовать клавиатуру и мышь для работы с мобильными приложениями и многое другое. Многооконный режим позволяет отображать на экране сразу несколько приложений. Huawei nova 8 легко подключается к наушникам, смарт-часам, планшетам и другим устройствам бренда. Благодаря предустановленному фирменному магазину приложений AppGallery открывается доступ к широкому кругу приложений.

Цена и доступность

Предварительный заказ в России на новый смартфон Huawei nova 8 в цвете «розовое золото» стартует 10 августа 2021 г. в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 39 999 руб.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принтеры больше не нужны. Число распечатанных страниц стремительно падает по всему миру

Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало

Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов

Революционная облачная Windows сломалась сразу после запуска. Сервис отключен на неопределенный срок

ИТ-шники всего мира назвали самый любимый и самый ненавистный язык программирования

В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще