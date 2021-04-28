Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены

Huawei Consumer Business Group представляет в России обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 15 и Huawei MateBook D 14 в трёх различных комплектациях, получившие мощные процессоры Intel Core, безрамочные экраны с режимом защиты зрения, увеличенный объём оперативной памяти и SSD-накопителя, а также функцию «Мультискрин», упрощающую взаимодействие ноутбука со смартфоном. Huawei MateBook D 15 в комплектации c новейшим процессором Intel Core i5 11 поколения обеспечивает исключительную производительность в широком диапазоне сценариев при высокой энергетической эффективности и усовершенствованной системе охлаждения.

Huawei MateBook D 15 оснащён Full HD экраном на IPS матрице с диагональю 15,6 дюйма с антибликовым покрытием. Ширина верхней и боковых рамок составляет 5,3 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 87%.

Huawei MateBook D 14 оснащается 14-дюймовой IPS матрицей с рамками 4,8 мм, занимающей 84% площади внутренней поверхности крышки. Яркие и чёткие экраны с быстрым откликом и соотношением сторон 16:9 оптимальны как для работы с документами, так и для просмотра фильмов кинематографического формата.

Ноутбуки получили сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland, которые подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана, гарантируя снижение нагрузки на глаза при длительной работе.





Ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 выполнены в прочном и лёгком корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. Huawei MateBook D 14 при толщине 15,9 мм весит 1,38 кг, а MateBook D 15 при толщине 16,9 мм весит 1,56 кг, что позволяет без труда брать их с собой в путешествия и командировки, не беспокоясь о месте в сумке или рюкзаке.

Мощные процессоры и ёмкие батареи для решения самых разнообразных задач

Наиболее мощная модификация Huawei MateBook D 15 оснащается процессором Intel Core i5-1135G7 11 поколения, изготовленным по 10-нм технологии SuperFin. Этот 4-ядерный процессор с восемью потоками демонстрирует на 38,5% более высокую вычислительную мощность по сравнению с предшественниками, а встроенный графический модуль Intel Iris Xe Graphics по производительности конкурирует с дискретными аналогами начального уровня. Для работы с самыми требовательными приложениями имеется режим повышенной производительности, который активируется клавишами Fn + P. Для предотвращения перегрева ключевых компонентов и корпуса ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения с вентилятором Huawei Shark Fin с лопастями высокой плотности и двумя тепловыми трубками. Обновлённая система охлаждения рассеивает тепло на 24% эффективнее, чем в предыдущих моделях. Новая сетевая карта поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в паре с двойной антенной, гарантируя более быстрое и стабильное подключение к беспроводным сетям.

Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15, построенные на основе Intel Core i5-10210U 10 поколения, обеспечивают быстрый отклик и высокую производительность, в том числе в многозадачных режимах. Интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics гарантирует работу с различными приложениями.

Все обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 оснащаются 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельными накопителями ёмкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe, что гарантирует высокие скорости доступа к данным и быструю работу операционной системы.

Усовершенствованные функции Huawei Share предлагают новые возможности кроссплатформенной совместимости для устройств на Windows и Android. Одним касанием к ноутбуку можно подключить совместимый смартфон, получив возможность управлять мобильным устройством с помощью мышки и клавиатуры ноутбука, перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием и запускать мобильные приложения, а также принимать звонки на ПК. В режиме «Мультискрин» обновлённые Huawei MateBook D поддерживают до трёх одновременно активных мобильных приложений, которыми можно управлять прямо с экрана ноутбука, не отвлекаясь на смартфон.

Мощная батарея 56 Втч MateBook D 14 способна поддерживать до 13,2 часа автономной работы в режиме просмотра видео 1080Р или до 13 часов в режиме работы с офисными приложениями. Ёмкость батареи MateBook D 15 составляет 42 Вт*ч и способна обеспечить до 8 часов просмотра веб-страниц. Ноутбуки комплектуются зарядными устройствами мощностью 65 Вт с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge, которые способны быстро заряжать совместимые мобильные устройства.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания ноутбуков, позволяет разблокировать систему, не теряя времени на ввод пароля. Скрытая в корпусе веб-камера исключает возможность несанкционированного использования, надёжно защищая приватность пользователя. Дополняет картину стереосистема с объёмным звучанием.

Обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 14 и Huawei MateBook D 15 в цвете «космический серый» появятся в продаже в России с 11 мая 2021 года в официальном интернет-магазине Huawei и у авторизованных партнёров компании.

Рекомендованная розничная цена зависит от модели и характеристик устройства:

Huawei MateBook D 15Intel Core i5-1135G7 (16 ГБ / 512 ГБ) обойдется в 74 990 рублей, Huawei MateBook D 15Intel Core i5-10210U (16 ГБ / 512 ГБ) в 69 990 рублей, Huawei MateBook D 14Intel Core i5-10210U (16 ГБ / 512 ГБ) в 69 990 рублей.