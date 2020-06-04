Huawei представила в России ноутбук MateBook 13 на процессоре AMD. Цена

Huawei пополняет линейку портативных ноутбуков и представляет Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD в России. Ноутбук получил экран с тонкими рамками, 16 ГБ оперативной памяти, обновленный процессор AMD Ryzen 5 и функцию передачи данных между устройствами.

Huawei MateBook 13 AMD оснащен 2K-экран с разрешением 2160×1440, плотностью пикселей 200 PPIи поддерживает воспроизведение 100% цветовой палитры sRGB. За счет узких рамок 4,4 мм экран занимает 88% поверхности крышки ноутбука. Соотношение сторон 3:2 расширило пространство экрана по вертикали, по сравнению с распространённым форматом 16:9, сделав устройство удобным для работы с текстом, таблицами и другими приложениями.

Ноутбук выполнен в металлическом корпусе с пескоструйной обработкой поверхности. При весе 1,31 кг устройство имеет габариты всего 286×211×14,9 мм, что делает его мобильным и портативным.

Huawei MateBook 13 построен на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U и оснащён видеокартой Radeon Vega 8. Это позволяет справляться с широким кругом задач: от редактирования текстов до работы с видеоконтентом. Двухканальная оперативная память DDR4 RAM объёмом 16 ГБ обеспечивает более чем на 50% улучшенную скорость обработки данных по сравнению с одноканальной памятью. Высокоскоростной твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ гарантирует быстрый доступ к файлам на ресурсоёмких задачах.

Huawei MateBook 13 AMD имеет усовершенствованную систему охлаждения с технологией Huawei Shark Fin 2.0. Необычная форма лопастей вентиляторов и высокая скорость вращения обеспечивают мощный воздушный поток и эффективное охлаждение. Кроме того, система фильтрации отслеживает изменение температуры в реальном времени, понижая уровень шума во время работы.

Встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев позволяет разблокировать устройство одним касанием, гарантируя конфиденциальность ваших данных. Компактное зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C поддерживает различные варианты выходного тока и напряжения, позволяя заряжать разнообразные мобильные устройства, включая смартфоны Huawei с поддержкой быстрой зарядки Huawei Super Charge.

Разработанная Huawei фирменная функция «Мультискрин» входит в пакет Huawei Share и расширяет коммуникационные возможности ноутбука и смартфона. Функция «Мультискрин» упрощает передачу файлов между устройствами, а также стирает барьеры между платформами Windows и Android, позволяя работать на обеих из них через один экран, используя привычные клавиатуру и мышь.

Предварительный заказ на Huawei MateBook 13 AMD начнется 11 июня. При оформлении предзаказа на ноутбук в официальном интернет-магазине Huawei покупатели получат в подарок планшет Huawei MediaPad T5 10 (2 ГБ + 16 ГБ).

С 19 июня ноутбук Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD можно приобрести в официальном интернет-магазине и получить в подарок купон на 5000 рублей. В магазинах партнеров будет действовать кэшбек от розничной цены.

Рекомендованная розничная цена Huawei MateBook 13 AMD в космическом сером цвете 59 990 рублей.