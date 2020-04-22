Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены

Huawei объявляет о старте продаж обновленных ноутбуков Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook X Pro в России. Новинки получили экраны с высоким разрешением и тонкими рамками, процессоры десятого поколения, функцию передачи данных между устройствами, технологии безопасности и стильный дизайн. По итогам предзаказа в России наиболее востребованной стала старшая модель Huawei MateBook X Pro. Продажи ноутбуков в России начнутся c 23 апреля 2020 года.

Функция «Мультискрин» Huawei Share, которая объединяет ноутбук и смартфон в одно многофункциональное устройство, а также удобное для чтения, работы с документами и просмотра веб-сайтов соотношение сторон экрана 3:2. Для разблокировки и запуска ноутбуков Huawei использовала кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев: одним прикосновением пользователи могут снять блокировку и обеспечить защиту личной информации. В комплект ноутбуков входит компактное зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB-C, которое позволяет не только быстро пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъёмом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Huawei MateBook 13 — тонкий ноутбук c экраном разрешением 2K. За счет узких рамок с трёх сторон — всего 4,4 мм — он занимает 88% поверхности крышки, обеспечивая визуальный комфорт при просмотре видео, играх и в других сценариях использования. При весе 1,3 кг устройство имеет габариты всего 286×211×14,9 мм, что делает его мобильным и портативным.

Премиальная серия Huawei MateBook X Pro ориентирована на корпоративных пользователей и профессиональных производителей контента, которые ценят дизайн, высокую производительность, компактность и автономность. Новый ноутбук MateBook X Pro помимо сенсорного 3К-экрана, процессора Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе, получил самую быструю на сегодняшний день Wi-Fi технологию и Bluetooth 5.0, которые обеспечивают удвоенную скорость передачи данных, в четыре раза более широкое покрытие и в восемь раз — более мощное вещание. А интеллектуальная функция шумоподавления с четырьмя микрофонами обеспечивает распознавание голосовых команд с расстояния до четырех метров.

Обновлённые MateBook 13 и MateBook X Pro выполнены в металлическом корпусе с алмазной шлифовкой и будут представлены в России в космическом сером оттенке. При покупке устройств с 23 апреля по 30 апреля покупатели получат в официальном магазине подарок - планшет Huawei MediaPad T5 (2 ГБ + 16 ГБ, LTE) и фирменную мышь, в магазинах партнеров на устройства предлагается 10% кэшбэк от розничной цены.

Рекомендованная розничная цена модели Huawei MateBook 13 составляет 77990 руб., модели Huawei MateBook X Pro – 129990 руб.