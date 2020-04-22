Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены

Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявляет о старте продаж обновленных ноутбуков Huawei MateBook 13 и Huawei MateBook X Pro в России. Новинки получили экраны с высоким разрешением и тонкими рамками, процессоры десятого поколения, функцию передачи данных между устройствами, технологии безопасности и стильный дизайн. По итогам предзаказа в России наиболее востребованной стала старшая модель Huawei MateBook X Pro. Продажи ноутбуков в России начнутся c 23 апреля 2020 года.

Функция «Мультискрин» Huawei Share, которая объединяет ноутбук и смартфон в одно многофункциональное устройство, а также удобное для чтения, работы с документами и просмотра веб-сайтов соотношение сторон экрана 3:2. Для разблокировки и запуска ноутбуков Huawei использовала кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев: одним прикосновением пользователи могут снять блокировку и обеспечить защиту личной информации. В комплект ноутбуков входит компактное зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB-C, которое позволяет не только быстро пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъёмом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge.

Huawei MateBook 13 — тонкий ноутбук c экраном разрешением 2K. За счет узких рамок с трёх сторон — всего 4,4 мм — он занимает 88% поверхности крышки, обеспечивая визуальный комфорт при просмотре видео, играх и в других сценариях использования. При весе 1,3 кг устройство имеет габариты всего 286×211×14,9 мм, что делает его мобильным и портативным.

Премиальная серия Huawei MateBook X Pro ориентирована на корпоративных пользователей и профессиональных производителей контента, которые ценят дизайн, высокую производительность, компактность и автономность. Новый ноутбук MateBook X Pro помимо сенсорного 3К-экрана, процессора Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе, получил самую быструю на сегодняшний день Wi-Fi технологию и Bluetooth 5.0, которые обеспечивают удвоенную скорость передачи данных, в четыре раза более широкое покрытие и в восемь раз — более мощное вещание. А интеллектуальная функция шумоподавления с четырьмя микрофонами обеспечивает распознавание голосовых команд с расстояния до четырех метров.

Обновлённые MateBook 13 и MateBook X Pro выполнены в металлическом корпусе с алмазной шлифовкой и будут представлены в России в космическом сером оттенке. При покупке устройств с 23 апреля по 30 апреля покупатели получат в официальном магазине подарок - планшет Huawei MediaPad T5 (2 ГБ + 16 ГБ, LTE) и фирменную мышь, в магазинах партнеров на устройства предлагается 10% кэшбэк от розничной цены.

Рекомендованная розничная цена модели Huawei MateBook 13 составляет 77990 руб., модели Huawei MateBook X Pro – 129990 руб.



Другие материалы рубрики

ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать

Смертельная битва: Как спор о ТВ-рекламе ставил под угрозу банкротства «Холодильник.ру»

Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео

Россияне массово скупают ноутбуки и телевизоры

Google запустила альтернативу VPN для бизнеса

Mail.ru выпустила умную колонку. Цена

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как рисовать как профи: лучшие графические планшеты

Как выбрать беговую дорожку для дома: советы ZOOM

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий