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Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Huawei представила на российском рынке обновлённые ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения – AMD Ryzen 7 (MateBook D 14, MateBook D 15) и Intel Core i5 (MateBook D 14). Новые модели унаследовали от предыдущего поколения яркие и безрамочные экраны, а также функции кроссплатформенной совместимости, которые открывают возможности для одновременной работы с несколькими устройствами.

«Каждое новое поколение наших продуктов открывает пользователям недоступные ранее технологии и возможности, — сказал президент по ПК и планшетам Huawei CBG Ван Иньфэн (Wang Yinfeng). — Обновлённые ноутбуки серии MateBook D ориентированы на молодых и активных пользователей, которым нужен надёжный инструмент для работы, общения и развлечений. Различные варианты оснащения, в том числе процессоры Intel Core i5 и AMD Ryzen 7, позволяют подобрать подходящую конфигурацию для любых задач и бюджета».

Обновлённые ноутбуки серии MateBook D оснащаются на выбор процессорами Intel Core i5 с видеокартой Nvidia GeForce MX250 или AMD Ryzen 7 с видеокартой Radeon Vega 8, что позволяет выбрать вариант, наиболее подходящий по стоимости и задачам.

Модели Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 оснащены вторым поколением AMD Ryzen, обеспечивающим высокую производительность на основе оптимизированной архитектуры Zen +. Данный процессор превосходит свой предшественник на 10% по одноядерной производительности и 15% по многоядерной производительности при одновременном снижении энергопотребления. 8 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 позволяют работать с ресурсоёмкими приложениями. Твердотельный накопитель (SSD) подключен к материнской плате через высокоскоростной интерфейс PCIe.

Huawei MateBook D 14 также может оснащаться процессором Intel Core i5 десятого поколения с видеокартой Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ высокоскоростной оперативной памяти GDDR5 VRAM. Она позволяет решать ресурсоёмкие задачи, включая 3D-моделирование объектов в современных многопользовательских видеоиграх. По сравнению со встроенной графикой, карта Nvidia MX250 увеличивает скорость обработки видео в 3,5 раза.

За отведение тепла от ключевых компонентов ноутбуков отвечает система охлаждения с вентиляторами Shark Fin Fan. Использование S-образных лопастей позволяет снизить их толщину и на треть увеличить количество, чтобы оптимизировать воздушный поток и повысить эффективность охлаждения. При том же уровне шума система охлаждения Shark Fin Fan 2.0 на 27% производительнее предыдущего поколения вентиляторов.

Чтобы гарантировать активную работу в течение всего дня обновлённые ноутбуки получили батареи с номинальной ёмкостью 56 Втч, обеспечивающие до 13,2 (MateBook D 14) и 9,5 (MateBook D15) часов работы в режиме просмотра FHD видео.

Портативное многофункциональное зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB-C позволяет заряжать не только ноутбук, но и смартфоны и планшеты. Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, гарантирующую безопасность процесса.

Экран модели MateBook D 14 диагональю 14 дюймов имеет рамки шириной 4,8 мм и занимает 84% площади крышки корпуса. Габариты устройства составляют всего 322,5×214,8×15,9 мм и вес 1,38 кг. Экран модели MateBook D 15 при диагонали 15,6 дюймов имеет рамки шириной 5,3 мм и занимает 87% площади крышки, что позволило уменьшить размеры ноутбука до 357,8×229,9×16,9 мм.

В ноутбуках используются IPS экраны с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Широкие углы обзора 178° и шарнир с раскрытием на 180° обеспечивают высокий комфорт при любых положениях экрана, а сертифицированный компанией TÜV Rheinland режим фильтрации синей составляющей спектра подсветки снижает нагрузку на зрение при длительной работе.

Одна из ключевых особенностей обновлённых ноутбуков MateBook D — функция Huawei Share, позволяющая одним касанием подключать смартфоны и планшеты Huawei, чтобы перемещать файлы между устройствами и управлять приложениями смартфона через экран ноутбука, используя мышь и тачпад.

Обновлённые MateBook D 14 и MateBook D 15 будут представлены в России в космическом сером цвете. Рекомендованная розничная цена зависит от модели и спецификации устройства. Huawei MateBook D 15 (AMD R7, 8 ГБ / 512 ГБ) 54 990 рублей, Huawei MateBook D 14 (AMD R7, 8 ГБ / 512 ГБ) 54 990 рублей, Huawei MateBook D 14 (Intel i5 8 ГБ / 512 ГБ / MX250) 69 990 рублей. С 7 мая 2020 года обновленный Huawei MateBook D 14 (AMD/Intel) можно приобрести в официальном интернет-магазине Huawei.

При покупке ноутбука из всей линейки MateBook D 14 в официальном интернет-магазине Huawei до 31 мая предоставляется скидка 5 000 рублей и различные подарки на выбор.

Начиная со 2 июня 2020 года обновленные версии ноутбуков MateBook D 14 и MateBook D 15 станут доступны в магазинах партнеров, а также в официальном интернет-магазине.

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