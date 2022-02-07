Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о пополнении линейки ноутбуков и представляет новый Huawei MateBook 16 в России. Ноутбук оснащен безрамочным 2,5K-экраном с диагональю 16 дюймов со встроенными функциями защиты зрения, процессором AMD Ryzen 7 5800H и обновленной системой охлаждения. Впервые модель получила сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability, подтверждающий точность и стабильность воспроизведения цветов.

Главная особенность новинки — увеличенная диагональ и точность цветопередачи. Высокую детализацию обеспечивает 2,5K-экран с разрешением 2520х1680 при плотности пикселей 189 ppi. Экран поддерживает 10-битную кодировку цвета и способен отображать 1,07 миллиарда оттенков, покрывая 100% цветовой палитры sRGB. Максимальная яркость достигает 300 нит, а контраст — 1500:1. Сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability гарантирует точность и стабильность воспроизведения цветов в пределах ΔE = 1, что позволяет использовать ноутбук для работы над профессиональными графическими задачами.

По сравнению с традиционными широкоформатными моделями соотношение сторон 3:2 делает работу с приложениями, таблицами, текстами и веб-сайтами более удобной. Благодаря узким рамкам полезная площадь экрана достигает 90%. Низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания, подтвержденные сертификатами независимой компании TÜV Rheinland, позволяют работать с комфортом, не подвергая зрение чрезмерному утомлению.

Huawei MateBook 16 оснащен 7-нм процессором AMD Ryzen 7 5800H, который является самым производительным в ноутбуках Huawei на сегодняшний день. Процессор построен на архитектуре Zen3, имеет восемь ядер, 16 потоков и максимальную частоту до 4,4ГГц, что обеспечивает на 20% более высокую производительность. Твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ и двухканальная память DDR4 3200 МГц на 16 ГБ позволяют работать с большими объемами информации.

Обновленная система охлаждения Huawei Shark fin получила двойные тепловые трубки и два вентилятора диаметром более 75 мм, которые увеличивают эффективность охлаждения на 30% при низком уровне шума (<22 дБ). Пользователи могут мгновенно переключиться в режим повышенной производительности, активируемый клавишами Fn+P, в котором TDP процессора увеличивается до 54 Вт.

Аккумулятор емкостью 84 Втч обеспечивает до 12,5 часа работы без подзарядки в режиме просмотра загруженного видео в формате 1080p. Универсальный адаптер питания имеет увеличенную мощность — 135 Вт — и позволяет заряжать не только ноутбук, но и другие совместимые устройства, в том числе смартфоны с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge. Всего 15 минут зарядки хватит на 3,5 часа работы с офисными приложениями.

Какие сервисы помогают автоматизировать процедуры финансового законодательства Бизнес

Huawei MateBook 16 оснащен новым стеклянным тачпадом, площадь которого увеличилась на 46% . Метка Huawei Share встроена в тачпад для быстрого и легкого подключения других устройств к ноутбуку. Быстро разблокировать устройство позволяет кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Эргономичная полноразмерная клавиатура с подсветкой делает процесс печати более удобным. Металлический корпус ноутбука выполнен из сплава алюминия. Крышку можно открыть одной рукой. Вес устройства составляет всего 1,99 кг при толщине 17,8 мм.

Новинка унаследовала высококачественную аудиосистему, хорошо зарекомендовавшую себя в предыдущих моделях серии. Фронтальная стереосистема с двумя динамиками мощностью по 2 Вт, скрытая за решеткой с 3168 отверстиями, поддерживает виртуальный объемный звук стандартов 5.1 и 7.1. Два микрофона с интеллектуальной системой шумоподавления захватывают звук на расстоянии до пяти метров, гарантируя комфорт во время индивидуальных звонков и видеоконференций.

Новый Huawei MateBook 16 получил расширенные возможности для подключения к смартфонам, планшетам, мониторам и другим устройствам Huawei для одновременной работы на нескольких устройствах. При подключении к смартфону можно перемещать файлы, запускать до трех мобильных приложений на экране ноутбука, использовать периферийные устройства и отвечать на звонки. Ноутбуки и планшеты можно подключать в нескольких сценариях, использовать планшет как дополнительный экран, дублировать экран ноутбука или перемещать файлы. Также ноутбук можно подключить к монитору Huawei MateView проводным или беспроводным способом.

Huawei MateBook 16 будет представлен в России в классическом оттенке «космический серый». Предварительный заказ начнется 15 февраля 2022 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена составит 109990 руб.