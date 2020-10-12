Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена

Huawei Consumer Business Group представляет на российском рынке самый лёгкий во флагманской линейке ноутбук Huawei MateBook X. Новый ноутбук предлагает пользователям улучшенную портативность, сенсорный экран высокого разрешения и фирменные функции, повышающие комфорт и продуктивность и позволяющие эффективно решать разнообразные задачи вне зависимости от места и времени.

Компактность и малый вес — около 1 кг при толщине 13,6 мм — позволяют носить Huawei MateBook X в сумке или рюкзаке, чтобы всегда и везде иметь под рукой удобный инструмент для работы и развлечений. Корпус выполнен из сплава алюминия и магния, обеспечивая необходимую устойчивость к внешним воздействиям.

Новый Huawei MateBook X — первый ноутбук Huawei с ультраузкими рамками, которые находятся на одном уровне с корпусом. Ширина верхней и боковых рамок всего 4,4 мм. Полезная площадь экрана составляет 90%, что обеспечивает высокий визуальный комфорт в любых сценариях использования: от решения рабочих задач, до просмотра видео и другого развлекательного контента.

13-дюймовый экран с LTPS матрицей и разрешением 3K (3000×2000) способен отображать 100% цветовой палитры sRGB (типичное значение). Яркость 400 нит и контрастность 1500:1 позволяют получить чёткое изображение с высокой детализацией и точной цветопередачей. Соотношение сторон 3:2 подходит для разнообразных задач - от работы с документами и таблицами до профессиональных приложений и веб-серфинга. Сенсорный экран поддерживает касания по десяти точкам и управление жестами. Например, чтобы сделать скриншот, достаточно провести тремя пальцами вниз по экрану.

Ноутбук получил две функции, которые заботятся о зрении пользователя. В режиме защиты зрения экран фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижая утомляемость глаз при длительной работе, а алгоритм коррекции яркости гарантирует одинаково высокий комфорт при работе в помещении и под прямыми солнечными лучами.

Несмотря на компактность, новый Huawei MateBook X оснащён высокопроизводительными компонентами, которые позволяют решать повседневные задачи. Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения имеет четыре ядра с тактовой частотой до 4,2 ГГц в режиме Turbo. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают высокую скорость даже при работе с ресурсоёмкими приложениями, в том числе и мультимедийными, а встроенный твердотельный накопитель на 512 ГБ способен вместить большой объем данных. Благодаря передовой системе охлаждения Huawei MateBook X работает быстро и бесшумно. Поддержка Wi-Fi 6 гарантирует быстрое и стабильное подключение к беспроводным сетям даже в многолюдных местах с максимальной скоростью.

Батарея емкостью 42 Втч поддерживает до 9 часов автономной работы в режиме просмотра видео в формате 1080Р. Помимо разъема для наушников, Huawei MateBook X имеет два универсальных разъёма USB Type-C, каждый из которых поддерживает двухстороннюю передачу данных, зарядку и подключение периферийных устройств. Входящий в комплект поставки компактный блок питания мощностью 65 Вт позволяет быстро заряжать мобильные устройства, оснащённые портами USB Type-C.

Интеллектуальные технологии для кроссплатформенной совместимости

Функция «Мультискрин», входящая в состав Huawei Share, открывает дополнительные возможности для подключения и взаимодействия ноутбуков и смартфонов Huawei. Экран подключённого смартфона выводится на экран ноутбука в виде картинки в картинке. Помимо перемещения файлов между устройствами простым перетаскиванием, функция позволяет воспроизводить видео в формате HD и 4K, выполнять вызовы с помощью ноутбука, открывать и редактировать файлы, расположенные в памяти смартфона.

Ноутбук впервые оснащен расширенным тачпадом с функцией тактильной обратной связи Huawei Free Touch для более комфортного и естественного взаимодействия с системой и приложениями. Метка Huawei Share встроена в тачпад, что упрощает доступ к функции «Мультискрин». Новая полноразмерная клавиатура с механизмом типа «ножницы» и ходом клавиш 1,3 мм делает процесс печати более удобным, а подсветка позволяет с комфортом работать при недостаточном освещении.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения ноутбука, что позволяет быстро разблокировать экран при включении устройства и не вводить пароль при каждом входе в систему без ущерба безопасности информации. Выдвигающаяся веб-камера спрятана под клавишей в клавиатуре, что гарантирует защиту от нежелательного доступа к данным. При необходимости пользователь может выдвинуть её одним нажатием.

Новый Huawei MateBook X унаследовал высококачественную аудиосистему, хорошо зарекомендовавшую себя в предыдущей модели серии. Четыре динамика с объёмным звучанием, расположенных под клавиатурой, способны превратить практически любое помещение в персональный кинотеатр. Усовершенствованные алгоритмы обработки аудио создают объёмную звуковую картину и обеспечивают эффект погружения при просмотре фильмов, в играх или при прослушивании музыки. Система из двух микрофонов в сочетании с алгоритмами обработки звука захватывают голос на расстоянии до 5 метров, что позволяет с комфортом участвовать в видеозвонках и конференциях.

Ноутбук Huawei MateBook X доступен в России в цвете «мерцающий серебристый». Предварительны заказ на новое устройство можно оформить с 12 октября в официальном интернет-магазине Huawei и с 13 октября — в магазинах-партнерах компании.

С 20 октября ноутбук Huawei MateBook X (i5-10210U/16 ГБ + ОЗУ/512 ГБ SSD) появится в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и у авторизованных партнёров по рекомендованной розничной цене 114 990 рублей.