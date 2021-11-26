Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России

Huawei Consumer Business Group объявляет о старте продаж в России обновленных ноутбуков Huawei MateBook D 14, оснащенных процессорами нового поколения AMD Ryzen 5 5500U, безрамочными экранами с режимом защиты зрения, твердотельными накопителями объемом 512 ГБ и усовершенствованной системой охлаждения.

Обновленный Huawei MateBook D 14 построен на базе 7-нм процессора AMD Ryzen 5 5500U, созданного по архитектуре AMD Zen 2 и имеющего шесть ядер и 12 потоков. Двухканальная оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ и с твердотельными накопителями NVMe PCIe на 512 ГБ гарантирует быструю загрузку операционной системы, высокую скорость записи и считывания данных. Для ресурсоемких задач предусмотрен режим повышенной производительности, который активируется сочетанием клавиш «Fn + P». Эффективное отведение тепла обеспечивает система охлаждения Huawei Shark Fin 2.0 с увеличенным числом лопастей высокой плотности, которые формируют более мощный воздушный поток, не создавая лишнего шума и обеспечивая стабильную температуру ключевых компонентов.

Экран Huawei MateBook D 14 оснащается 14-дюймовой IPS матрицей, способен воспроизводить 45% цветового пространства NTSC и имеет максимальную яркость до 250 нит при контрастности до 800:1. Ширина верхней и боковых рамок составляет 4,8 мм, благодаря чему полезная площадь экрана достигает 84%. Соотношение сторон 16:9 оптимально как для работы с документами, так и для просмотра фильмов кинематографического формата. В наличии широкий угол обзора 178°, высокое разрешение экрана 1920x1080 пикселей и функция защиты зрения, сертифицированная компанией TÜV Rheinland.

Ноутбук выполнен в прочном и легком корпусе из алюминиевого сплава с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. При габаритах 322,5х214,8х15,9 мм Huawei MateBook D 14 весит 1,39 кг.

Huawei MateBook D 14

Батарея емкостью 56 Втч обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме просмотра видео 1080Р. Зарядное устройство мощностью 65 Вт с поддержкой технологии быстрой зарядки Huawei SuperCharge способно быстро подзаряжать совместимые устройства. Широкий выбор портов позволяет подключать к ноутбуку одновременно несколько периферийных устройств, от клавиатуры и мыши до внешних жестких дисков. Благодаря сканеру отпечатков пальцев, встроенному в кнопку включения, разблокировать систему можно в одно касание, не теряя времени на ввод пароля.

Huawei MateBook D 14 получил расширенные возможности для подключения к смартфонам, планшетам, мониторам Huawei для одновременной работы на нескольких устройствах. Функция «Мультискрин», входящая в пакет Huawei Share, позволяет владельцам смартфонов выводить экран смартфона на ноутбук. После подключения пользователи могут передавать файлы простым перетаскиванием, звонить и принимать мобильные вызовы на ПК, а также запускать до трех мобильных приложений на ноутбуке и выполнять сразу несколько задач.

Обновленный ноутбук Huawei MateBook D 14 в цвете «космический серый» на базе процессора AMD Ryzen 5 5500U (8 ГБ + 512 ГБ) появится в продаже в России с 26 ноября 2021 г. в официальном интернет-магазине Huawei и в магазинах-партнерах компании. Рекомендованная розничная цена составит 64 990 руб.