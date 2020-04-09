Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены

Huawei объявила о старте предзаказа обновлённых ноутбуков Huawei MateBook X Pro и Huawei MateBook 13 на российском рынке. Устройства получили экран с высоким разрешением и тонкими рамками, функцию передачи данных между устройствами, продуманные технологии безопасности и стильный дизайн.

Новое поколение ноутбуков получило фирменную функцию «Мультискрин» Huawei Share, которая объединяет ноутбук и смартфон в одно многофункциональное устройство: пользователь может одним касанием настроить вывод экрана смартфона Huawei на экран ноутбука, чтобы управлять файлами, работать с приложениями, использовать мессенджеры и совершать звонки без необходимости переключаться между устройствами. Функция входит в пакет Huawei Share и расширяет коммуникационные возможности ноутбуков и смартфонов, открывая новые сценарии использования.

Новая модификация MateBook 13 построена на базе процессора Intel Core i5-10210U десятого поколения, оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и PCIe SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Особого внимания заслуживает экран с разрешением 2K. За счет узких рамок с трёх сторон — всего 4,4 мм — он занимает 88% поверхности крышки, обеспечивая визуальный комфорт при просмотре видео, играх и в других сценариях. Необычное для современных ноутбуков соотношение сторон экрана 3:2 удобнее для работы с документами, чтения и просмотра веб-сайтов, по сравнению с распространённым форматом 16:9. Экран Huawei MateBook 13 при разрешении 2160×1440 точек имеет плотность пикселей 200 PPI, обеспечивает контраст до 1000:1 и поддерживает воспроизведение 100% цветовой палитры sRGB.

Для пользователей, работающих с ресурсоёмкими графическими приложениями и любителей видеоигр предусмотрена дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX 250. За отведение избыточного тепла от внутренних компонентов отвечает новая система охлаждения Huawei Shark Fin Design 2.0 с лопастями в форме акульих плавников, которые обеспечивают повышенную производительность и низкую шумность вентиляторов.

Ноутбук выполнен в элегантном металлическом корпусе со скруглёнными гранями. При весе 1,3 кг устройство имеет габариты всего 286×211×14,9 мм, что делает его удобным для постоянного ношения.

Для разблокировки и запуска ноутбука Huawei использовала кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и оптимизировала процесс загрузки на уровне BIOS. Таким образом пользователи выполняют несколько действий одним прикосновением, обеспечивая защиту личной информации во время работы в публичных местах.

Премиальная серия Huawei MateBook X Pro ориентирована на корпоративных пользователей и профессиональных производителей контента, которые ценят дизайн, высокую производительность, компактность и автономность.

Ноутбуки выполнены в металлическом корпусе с алмазной шлифовкой и пескоструйной обработкой поверхности. При весе 1,33 кг премиальная серия MateBook имеет толщину всего 14,6 мм.

Внешней особенностью флагманской серии стал 3К-экран с диагональю 13,9 дюймов, занимающий 91% поверхности крышки ноутбука. В нём использована LTPS панель с разрешением 3000×2000 пикселей, способная воспроизводить 100% цветовой палитры sRGB. Сенсорный экран с функцией скриншота жестом обеспечивает естественный и интуитивный способ взаимодействия с устройством.

Премиальная серия ноутбуков Huawei MateBook X Pro построена на базе процессора Intel Core i7-10510U десятого поколения и оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 обеспечивает высокое быстродействие и плавность при обработке графических задач, включая редактирование видео, ресурсоёмкие видеоигры и просмотр контента в высоком разрешении.

Помимо инновационной системы охлаждения Huawei Shark Fin Fans 2.0 Huawei MateBook X Pro получил интеллектуальную технологию мониторинга температуры, которая отслеживает температуру компонентов в реальном времени, обеспечивая плавное регулирование и пониженный уровень шума во время работы.

Любители игр и экшн-фильмов оценят аудиосистему с четырьмя динамиками и разделенными звуковыми каналами, которая создает трехмерное звучание с эффектом полного погружения.

Батарея ёмкостью 56 Втч в сочетании с фирменными технологиями энергосбережения гарантирует продолжительную работу без необходимости подзарядки. Штатный адаптер мощностью 65 Вт с разъёмом Type-C позволяет не только быстро пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъёмом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge

Новый Huawei MateBook X Pro впервые получил самую быструю на сегодняшний день Wi-Fi технологию и Bluetooth 5.0, которые обеспечивают удвоенную скорость передачи данных, в четыре раза более широкое покрытие и в восемь раз — более мощное вещание по сравнению с предыдущей версией. Новые ноутбуки могут подключаться с более дальней дистанции и обеспечивают при этом более стабильный сигнал.

Обновлённые MateBook 13 и MateBook X Pro Huawei MatePad Pro будут представлены в России в цвете «космический серый». Предзаказ на новые устройства начнётся 16 апреля 2020 года. При оформлении предзаказа на ноутбуки в официальном интернет-магазине Huawei покупатели получат в подарок: MediaPad M5 lite (в комплектации: 3 ГБ+32 ГБ, Wi-Fi) и роутер WS5200. При оформлении предзаказа в магазинах-партнерах компании предлагается 15% кэшбэк от розничной цены.

Рекомендованная розничная цена Huawei MateBook 13 составляет 77990 рублей, Huawei MateBook X Pro – 129990 рублей.