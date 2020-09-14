Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены

Huawei Consumer Business Group представила в России обновлённые ноутбуки Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15, получившие процессоры нового поколения, построенные на базе AMD Ryzen 5 4500U. Устройства способны обрабатывать ресурсоёмкие задачи и имеют высокую производительность. Экран с тонкими рамками, продолжительное время автономной работы и компактность делают обновленные ноутбуки удобными инструментами для обучения, работы и развлечений.

Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 построены на основе 7-нанометрового процессора AMD Ryzen 5 4500U, базирующегося на архитектуре AMD Zen 2, который имеет шесть ядер и шесть потоков, что обеспечивает быстрый отклик и высокую производительность, в том числе в многозадачных режимах. Встроенная видеокарта AMD Radeon Graphics благодаря расширенным функциям обработки графики гарантирует работу с различными приложениями, включая видеоигры. Двухканальная оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи. В комплектацию MateBook D 14 и MateBook D 15 входит твердотельный накопитель ёмкостью 512 ГБ с интерфейсом PCIe, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы. Система охлаждения Huawei Shark Fin 2.0 с более частым расположением лопастей формирует воздушный поток и отводит тепло при продолжительной работе, обеспечивая стабильную температуру ключевых компонентов. Форма лопастей вентиляторов также оптимизирована для снижения уровня шума.

Более компактная 14-дюймовая модель, оснащённая FHD IPS экраном, имеет рамки шириной 4,8 мм и полезную площадь экрана 84%. При габаритах 322,5×214,8×15,9 мм Huawei MateBook D 14 — один из самых миниатюрных ноутбуков в своей ценовой категории.

MateBook D 15 оснащён 15,6-дюймовым IPS экраном с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920×1080 пикселей. Верхняя и боковые рамки экрана имеют ширину 5,3 мм, благодаря чему экран занимает 87% поверхности устройства. Ноутбук имеет толщину порядка 16,9 мм и весит всего 1.53 кг.

Интегрированный в кнопку питания сканнер отпечатков пальцев и спрятанная в клавиатуру камера помимо защиты личных данных пользователей, экономит место на корпусе, делая ноутбуки более компактными и удобными. Широкий угол обзора, высокое разрешение экрана и функция защиты зрения, сертифицированная компанией TÜV Rheinland, обеспечивают визуальный комфорт при просмотре фильмов, в играх и длительном веб-серфинге.

Ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 выполнены в прочном корпусе из алюминиевого сплава «космического» серого цвета с гладкой металлической текстурой поверхности, прошедшей механическую обработку. Перед выходом на рынок обе модели прошли многоэтапное тестирование качества, что гарантирует долгую службу при использовании устройств как в личных, так и в рабочих целях.

Для ресурсоёмких задач предусмотрен режим высокой производительности, который активируется сочетанием клавиш «Fn + P» и даёт дополнительный прирост вычислительной мощности. Широкий выбор портов позволяет подключать к ноутбуку одновременно несколько периферийных устройств, от клавиатуры и мыши до внешних жестких дисков.

Мощная батарея 56 Вт×ч MateBook D 14 способна поддерживать до 9,5 часов автономной работы в режиме просмотра видео 1080Р или в режиме работы с приложениями. Ноутбуки серии Huawei MateBook D комплектуются зарядными устройствами USB-C мощностью 65 Вт со съемным кабелем. Помимо ноутбука они позволяют заряжать смартфоны и планшеты с разъёмами USB-C, используя преимущества быстрой зарядки Huawei SuperCharge с теми устройствами, которые её поддерживают.

Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и D 15 получили фирменную функцию Huawei Share, которая разрушает барьер между платформами Windows и Android, позволяя легко и быстро подключать смартфон и ноутбук Huawei друг к другу для передачи файлов и совместного использования приложений. Huawei Share даёт возможность управлять двумя устройствами с одного экрана, перемещать файлы со смартфона на ноутбук и обратно простым движением, использовать мышь и клавиатуру ПК для управления меню и файлами на смартфоне и запускать мобильные приложения с экрана ноутбука и наоборот.

Предзаказ на новые устройства начнется 17 сентября 2020 года. С 25 сентября ноутбуки Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 появятся в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и у авторизованных партнёров по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей.