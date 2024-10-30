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Резидент «Сколково» разработал интерактивный прозрачный дисплей для рельсового транспорта

Компания «Октогласс», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в сотрудничестве с технологическим партнером «Метро Медиа» успешно завершила проект по созданию OLED-дисплея с изменяемой прозрачностью. Он предназначен для установки в качестве окна в пассажирском рельсовом транспорте.

Инновационность решения – возможность использования дисплея на органических светодиодах и электрохромного фильтра, позволяющего автоматически управлять контрастностью дисплея и блокировать яркое освещение снаружи. Такой подход позволил одновременно обеспечить акустический и термальный комфорт для пассажиров в салоне, а также повысить уровень безопасности в случае возникновения внештатных ситуаций.

Владислав Кравченко, генеральный директор «Октогласс», сказал: «После успешного прохождения пилотных испытаний проекта “Интерактивный прозрачный дисплей” к нам обратились коллеги из “Метро Медиа” с проблемой засветки солнечным светом их медиа-окна при прохождении открытых участков метро. Они проявили заинтересованность в возможности использования нашего электрохромного фильтра в их итоговом решении. В рамках проекта, помимо функции затемнения стекла при ярком освещении, электрохромный фильтр также выполняет защитную функцию, так как изготовлен из закалённого стекла. Это обеспечивает дополнительную защиту пассажиров в случае возникновения нештатных ситуаций. По итогам работы компании заключили специализированный договор о сотрудничестве и совместных разработках».

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Артем Войтенков, главный эксперт центра развития промышленных технологий фонда «Сколково», сказал: «В России электрохромное остекление постепенно набирает популярность. Благодаря возможности регулировки яркости и контрастности, а также эффективной защите от ультрафиолетовых лучей, эта технология находит применение в различных областях. Фонд “Сколково” активно поддерживает инновационные разработки в области остекления. За 2023 г. суммарная выручка компаний в данном направлении составила более 250 млн руб. Одним из ярких примеров является проект участника “Октогласс” по созданию OLED-дисплея с изменяемой прозрачностью, который позволяет не только обеспечивать комфортные и безопасные условия для пассажиров метро, но и демонстрирует огромный потенциал использования электрохромных технологий».

Разработанное специалистами «Октогласс» электрохромное остекление обеспечивает стабильный контраст даже при ярком дневном свете, при этом позволяет блокировать прохождение ультрафиолета на OLED-дисплей. Все решения, примененные в проекте, защищены патентами.

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