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Acer Predator X45: геймерский монитор с изогнутым OLED-дисплеем в России

Монитор премиального класса Predator X45 с изогнутым 45-дюймовым экраном вышел в России. Девайс получил минималистичный безрамочный дизайн. Его OLED-экран с разрешением 3440x1440 пикселей имеет частоту обновления 240 Гц. Изогнутая панель с радиусом 800R приближает изображение к естественному полю зрения, а поддержка HDR10 и высокий уровень контрастности обеспечивают реалистичную цветопередачу.

Основные характеристики Predator X45bmiiphuzx: диагональ 44,5 дюйма; тип матрицы – OLED; разрешение 3440x1440; радиус изгиба 800R; частота обновления 240 Гц; минимальная задержка 0,01 мс; поддержка AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync; яркость до 1300 кд/м²; порт USB-C с подачей питания до 90 Вт; встроенные динамики 2х5 Вт; заводская калибровка Delta E<1; поддержка VESA 200 х 100 мм.

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Acer
Acer Predator X45

Predator X45 может похвастаться расширенным цветовым охватом — 99% гаммы DCI-P3. Панель выдает настоящие 10 бит, что обеспечивает плавные градиенты и точную передачу оттенков.

Подставка предлагает регулировку по высоте (до 110 мм). Также можно выставить оптимальный угол наклона от -5 градусов до +15 градусов, и повернуть его вправо или влево на 15 градусов. При желании монитор можно закрепить на кронштейн или настенное крепление. Для этого предусмотрена поддержка VESA 200х100 мм.

На корпусе монитора расположены базовые два разъема HDMI 2.0 с разверткой до 100 Гц, один DisplayPort 1.4 с поддержкой частоты обновления до 240 Гц и USB-C с подачей питания до 90 Вт. Последний также поддерживает передачу изображения в максимальном разрешении с частотой обновления 240 Гц.

На корпусе монитора имеются разъем для наушников, а также два порта USB-A (3.2) и USB-B с поддержкой функции KVM. Это позволяет подключать к монитору одновременно несколько устройств, а также заряжать ноутбуки или портативные консоли. Более того, можно использовать один комплект клавиатуры и мыши на разных девайсах благодаря встроенному KVM-коммутатору. Кроме того, в этой модели предусмотрены два динамика по 5 Вт, которые обеспечивают достойное качество звука.

Монитор Acer Predator X45 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 207 999 руб.

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