LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото

LG представила новый OLED-телевизор с диагональю 48 дюймов. Модель 4K Ultra HD OLED 48CX, призвана удовлетворить растущий спрос на еще более комфортный просмотр на устройствах разного размера. Модель дополнит существующую линейку моделей размером 55, 65, 77 и 88 дюймов.

OLED-дисплей LG дает возможность насладиться глубоким черным цветом и высокой контрастностью изображения благодаря самоподсвечивающимся пикселям: именно эта технология использована в новой модели 48-дюймового OLED-телевизора. Еще более яркое и четкое 4К изображение достигается благодаря значительно более высокой плотности пикселей: на компактном экране их 8 млн. Такая плотность сравнима с плотностью 96-дюймового 8К телевизора. Использование разрешения 4K UHD (3840x2160) на 48-дюймовом OLED-экране обеспечивает новые возможности просмотра в категории телевизоров среднего размера.

В модели LG OLED 48CX использованы наработки, которые использовались при создании OLED-телевизоров LG за последние десять лет. Новая модель является хорошим выбором для геймеров, поскольку она сочетает высокое качество изображения с игровыми возможностями. OLED-телевизоры LG – первые в отрасли устройства, совместимые с Nvidia G-Sync: точная передача графики, а эффект присутствия у игроков усиливается благодаря возможности адаптировать частоту обновления к частоте кадров подключенного оборудования. Самоизлучающая OLED-технология от LG управляет отдельными пикселями, чтобы обеспечить высокое качество изображения, низкую задержку на входе и быстрое время отклика. Так, игровой процесс будет захватывающим: без мерцания или прерывания, характерного для большинства дисплеев.

Кроме того, 48-дюймовый CX OLED-телевизор от LG поддерживает различные популярные HDR-форматы, такие как динамический HDR10 и Dolby Vision с частотой до 120 кадров в секунду для 4K UHD контента. Для реализации этих функций устройство использует преимущества HDMI - автоматический режим низкой задержки (ALLM), расширенный реверсивный звуковой канал (eARC) и переменная частота обновления (VRR). OLED-телевизоры LG 2020 года поддерживают HDMI VRR, что делает их совместимыми с большим количеством игровых устройств, таких как видеокарты и консоли.

Новый телевизор LG 4K Ultra HD OLED 48CX

Помимо графики, переменная частота обновления и быстрое время отклика позволили 48-дюймовому телевизору LG CX OLED TV и остальным моделям OLED-телевизоров LG 2020 получить игровой профиль HDR Gaming Interest Group (HGiG). Это значит, что геймеры смогут наслаждаться высококачественной графикой консольных HDR-игр на своих телевизорах LG.

Чтобы усилить у геймеров эффект присутствия, модель LG OLED 48CX также поддерживает Dolby Atmos, a также функцию акустической настройки с использованием искусственного интеллекта на основе глубокого обучения, которая распознает акустическую среду и регулирует звук для обеспечения большей точности. Телевизор также оснащен системой BT Surround ready, позволяющей одновременно подключать два LG Bluetooth-динамика, повышая уровень смешивания 2.0-канального звука фактически до объемного звука 4.0.

Продажи телевизора LG OLED 48CX начнутся на ключевых европейских и азиатских рынках в июне 2020 г., а после этого – в Северной Америке и других странах.