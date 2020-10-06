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AOC представила портативный 15-дюймовый монитор с 10-точечным сенсором. Цена. Фото

Техника

AOC представила новый портативный сенсорный монитор с возможностью подключения по USB-C. Модель 16T2 оснащена IPS-дисплеем с диагональю 39,6 см (15,6 дюйма) и разрешением Full HD, ее можно подключить к ноутбуку, настольному компьютеру/серверу или смартфону через два разъема USB-C (с использованием альтернативного режима DisplayPort) или разъем Micro HDMI. Благодаря встроенной батарее емкостью 8000 мАч 16T2 можно использовать в дороге, когда розетка недоступна. Устройство также может служить внешним аккумулятором и заряжать смартфон. Толщина менее сантиметра, «умная» складная крышка для портретной и альбомной ориентации, возможность установки на стене при помощи крепления VESA делают этот монитор подходящим инструментом для мобильных бизнес-пользователей, а также геймеров, студентов, ИТ-администраторов, малого бизнеса, сборщиков ПК и энтузиастов.

Пользователи уже оценили, как использование нескольких мониторов одновременно увеличивает производительность и комфорт. Благодаря 16T2 это стало возможным и в мобильной обстановке, с бонусом в виде 10-точечного сенсорного ввода (сертифицирован для Windows 10). Гладкая алюминиевая отделка делает AOC 16T2 похожим на планшет. Но в отличие от планшета, который станет электронным мусором, когда его процессор и операционная система устареют, будут работать медленно и потеряют совместимость, 16T2 — это мобильный дисплей, не ограниченный технологиями, которые быстро теряют актуальность.

«Портативные мониторы — один из самых быстрорастущих технологических рынков в Европе, и компания AOC понимает необходимость таких удобных продуктов для дома, офиса и, что наиболее важно, для мобильной работы. 16T2 — идеальное гибкое решение для тех, чья работа или развлечения требуют больше экранной площади, где бы они ни находились», — сказал Сезар Акоста (Cesar Acosta), продуктовый менеджер по сенсорным экранам и аксессуарам AOC International Europe.

Благодаря двум портам USB-C и разъему Micro HDMI, новый портативный монитор можно подключать как к устаревшим, так и к современным компьютерам. Чтобы активировать сенсорный экран при подключении через Micro HDMI, подключите монитор к разъему USB-A/C ПК при помощи входящего в комплект кабеля USB-C. 16T2 также оборудован двумя встроенными стереодинамиками мощностью 1 Вт.

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Портативный монитор AOC 16T2

Монитор 16T2 можно использовать в качестве дополнительного аккумулятора, причем как во включенном, так и в выключенном состоянии. При подключении к сети с помощью адаптера USB-C, 16T2 может заряжать себя и подключенный смартфон одновременно. Два разъема USB-C с обеих сторон позволяют заряжать устройство через левый и передавать сигнал дисплея через правый, или наоборот. Таким образом можно гибко регулировать необходимую комплектацию рабочего места.

Простота в использовании, гибкость и портативность AOC 16T2 обеспечивают широкий спектр вариантов его применения: дополнительный дисплей для ноутбука с увеличением экранной площади при работе в пути; блокнот с заметками для студентов; средство для повышения производительности при работе из дома (особенно в небольших помещениях); дисплей для сервера; экран для киосков самообслуживания в общественных местах; дисплей для сборщиков ПК или инженеров; дисплей для мобильных игр и других развлечений; основной дисплей для развлечений при подключении к смартфону.

Монитор AOC 16T2 появится в продаже в октябре 2020 г. по ориентировочной цене 25929 руб.

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