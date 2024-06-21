Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ

В российских магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий искусственного интеллекта на уровне платформы, конфигурация памяти 24 ГБ + 1 ТБ, экран 3K с частотой 165 Гц и шесть динамиков для пространственного аудио. В первый месяц будет действовать специальное предложение — скидка 25 тыс. руб. на покупку Honor MagicBook 16 Pro и беспроводная колонка в подарок. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook Pro 16 предлагает экран Honor FullView с диагональю 16 дюймов с разрешением 3K (3072x1920 пикселей) и боковыми рамками толщиной 2,36 мм – полезная площадь экрана составляет 93%. Есть поддержка цветовой гаммы 100% DCI-P3 и 100% sRGB, а также точность калибровки с ΔE<0,5.

Новинка также подходит для игр и развлечений, включая киберспортивные League of Legends, DOTA 2 и другие проекты, за счет поддержки частоты обновления до 165 Гц и времени отклика 3 мс. Экран имеет яркость до 500 нит и поддержку стандарта DisplayHDR 400. Экран Honor MagicBook Pro 16 также получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и подавлению мерцания, поддерживает режим электронной книги и технологию «Динамическая яркость» для снижения нагрузки на мышцы глаз при длительном использовании.

Honor Honor MagicBook Pro 16

Honor MagicBook Pro 16 оснащен процессором Intel Core Ultra 5 125H с четырьмя производительными, восемью эффективными и двумя энергоэффективными ядрами, а также дополнительным NPU-сопроцессором для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта на уровне платформы. Выделенный графический процессор Intel Arc с поддержкой технологии трассировки получил прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Ноутбук поддерживает два режима работы: «Производительный режим» с TPD 65 Вт для игр и ресурсоемких задач, а также «Сбалансированный режим» 50 Вт с увеличенной автономностью и тихой работой системы охлаждения. Три композитные трубки диаметром 12 мм и кулер игрового класса отводят тепло от важных компонентов, а интеллектуальное определение пользовательских сценариев и датчики точного контроля температуры позволяют добиться оптимального охлаждения даже при продолжительных нагрузках.

Конфигурация памяти 24 ГБ + 1 ТБ обеспечивает высокую производительность за счет быстрой оперативной памяти LPDDR5X с частотой 6400 МГц, а также возможность локального хранения больших объемов данных. Кроме того, второй слот для SSD позволяет установить дополнительный накопитель емкостью до 1 ТБ. Honor MagicBook Pro 16 оснащен емким аккумулятором 75 Втч, что обеспечивает до 12 часов повседневной работы с офисными приложениями. Компактный адаптер мощностью 135 Вт поддерживает быструю зарядку и может быть использован с другими устройствами Honor.

Honor MagicBook Pro 16 — это ноутбук на базе Windows с поддержкой пространственного аудио. Система состоит из шести динамиков (четыре для низких частот и два для высоких) с фирменными технологиями Honor Spatial Audio.

Толщина Honor MagicBook Pro 16 составляет 19,9 мм, вес — 1,79 кг. Цельнометаллический корпус с технологией 3D-окрашивания защищает от повреждений и имеет два цвета — насыщенной фиолетовой и градиентной белой.

Начиная с 21 июня 2024 г. Honor MagicBook 16 Pro появился в магазинах «М.Видео», а с 25 июня 2024 г. также будет доступен в сети DNS. Стоимость ноутбука в фиолетовом цвете составляет 149 990 руб., в белом — 154 990 руб. В период с 21 июня по 22 действует специальное предложение со скидкой 25 тыс. руб. на покупку, кроме того, покупатели получат в подарок беспроводную колонку Honor Choice Portable Bluetooth Speaker Pro.