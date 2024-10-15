Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultra. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Вес ноутбука составляет 1 кг, а толщина — 1 см. Honor MagicBook Art 14 выполнен из легких материалов: корпус — из легкосплавного магния, а основание клавиатуры — из титана.

Сенсорный OLED-экран 14,6 дюйма занимает 97% площади передней панели. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки для снижения напряжения глаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время.

Honor Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой

Ноутбук оснащен съемной магнитной ИИ-камерой, которую можно устанавливать в двух положениях. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта камеры обеспечивают отслеживание человека в кадре и взгляда пользователя, а также размытие фона и улучшенные инструменты для конфиденциальности.

Honor MagicBook Art 14 доступен в двух конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7. А фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с ресурсоемкими задачами при сохранении длительного времени работы без подзарядки.

Ноутбук оснащен батареей емкостью 60 Втч, которая обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы. Также в Honor MagicBook Art 14 присутствуют все необходимые порты для подключения внешних устройств: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Аудиосистема состоит из шести динамиков и поддержкой пространственного аудио. Двунаправленная конструкция микрофонов с системой шумоподавления позволяет проводить встречи даже в шумной обстановке.

Honor MagicBook Art 14 доступен в двух цветах: «нефритовом зеленом» и «туманном белом». Продажи ноутбука начались 15 октября 2024 г. в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость конфигурации с процессором Ultra 5 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти составляет 179 999 руб., версии Ultra 7 32 ГБ + 1 ТБ — 199 999 руб. В период с 15 октября по 17 ноября 2024 г. действует специальное предложение: скидка 30 000 руб.