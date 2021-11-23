Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14

Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14, первый флагманский ноутбук бренда, который отличается усовершенствованным экраном, увеличенной мощностью и непревзойденным дизайном.

Оснащенный сенсорным экраном с разрешением 2.5K, процессором Intel Core i7 11-го поколения и двойной широкоугольной Ultra HD камерой 5 Мп , Honor MagicBook View 14 входит в сегмент ноутбуков премиум-класса.

Honor MagicBook View 14 уже доступен для предзаказа в официальном интернет-магазине Honor.

14,2-дюймовый экран Honor MagicBook View 14 с разрешением 2.5K имеет большую полезную площадь – 90,5% . Благодаря 100% цветовому охвату sRGB и поддержке 1,07 млрд цветов, Honor MagicBook View 14 гарантирует высокую четкость изображения, насыщенные и реалистичные цвета при работе с фото и видео, а также при просмотре фильмов или во время игр.

Экран получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания, что позволяет избежать утомления глаз даже во время продолжительной работы с ноутбуком при любых условиях освещения.

Honor Magic Book View 14

Сенсорный экран поддерживает до 10 точек касания одновременно. Операционная система Windows 11 предусматривает управление с помощью мультитач жестов: теперь пользователи могут легко переключаться между окнами с помощью трех пальцев и между рабочими столами с помощью четырех пальцев.

Honor MagicBook View 14 – первый ноутбук компании, получивший сертификат Intel Evo и отвечающий комплексу условий, которым должен соответствовать ноутбук премиум-класса. Он имеет процессор Intel Core i7 11 поколения с максимальной частотой в турборежиме 5 ГГц с Intel Turbo Boost Max 3.0.

Honor MagicBook View 14 оснащен системой охлаждения с двумя тепловыми трубками, девятью датчиками для оптимального контроля температуры и ультратонкими S-образными лопастями вентилятора, что обеспечивает площадь охлаждающей поверхности до 220 кв.см для более эффективного рассеивания тепла. Система охлаждает более 85% площади, что позволяет ноутбуку даже при больших нагрузках эффективно работать без нагрева и с минимальным возможным шумом, не превышающим 22 дБ(A). При выполнении ресурсоемких задач пользователи могут легко переключаться в режим высокой производительности с помощью горячих клавиш «Fn+P».

Оснащенный двухканальной оперативной памятью LPDDR4x 16 ГБ 4266 МГц, Honor MagicBook View 14 отвечает запросам многозадачности, позволяя пользователям одновременно открывать несколько больших презентаций и веб-страниц во время воспроизведения видео высокого разрешения.

Honor MagicBook View 14 оснащен емкой батареей 60 Втч , которая обеспечивает 15 часов воспроизведения локального видео 1080р при полном заряде батареи, а зарядное устройство мощностью 65 Вт позволяет зарядить ноутбук за 15 минут для 2,5 часов работы.

Honor MagicBook View 14 оснащен первой в отрасли 5-мегапиксельной широкоугольной двойной камерой с углом обзора 90°, обеспечивающей увеличенный на 50,6% угол обзора. Встроенная ИК-камера помогает распознавать лицо владельца, что позволит разблокировать устройство или приложения менее чем за две секунды даже в условиях плохого освещения.

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Оснащенный четырьмя динамиками, Honor MagicBook View 14 обеспечивает стереозвук с максимальным охватом и детализацией во время игр или просмотра фильмов. Четыре направленных микрофона также гарантируют качественную передачу речи без помех, что идеально подходит для проведения рабочих видеоконференций.

Эргономичная форма клавиатуры Honor MagicBook View 14 с ходом клавиш 1,5 мм делает ввод текста максимально комфортным, а большой тачпад со встроенным NFC-модулем гарантирует мгновенное подключение смартфона Honor к ноутбуку.

Honor Magic Book View 14 поддерживает функцию «Мультиэкран», которая позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое. Функция «Мультиэкран» дает возможность одновременно открывать до трех приложений со смартфона на экране ноутбука.

Антенна 2X2 MIMO поддерживает работу Honor MagicBook View 14 в двух диапазонах Wi-Fi 6.

Ноутбук оснащен разъемом HDMI, многофункциональным USB-C Thunderbolt 4, который поддерживает вывод видео 8K и скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что в четыре раза выше скорости USB 3.2, а также USB-A и 3,5-мм разъемом для наушников.

Honor MagicBook View 14 имеет прочный и легкий корпус из авиационного алюминия, который прошел 23 этапа обработки. Ноутбук весит всего 1,48 кг и имеет толщину 14,5 мм . Honor MagicBook View 14 доступен в двух цветах: «сумеречный синий» и «космический серый».

Ноутбуки Honor MagicBook View 14 доступны для предзаказа с 23 ноября по 2 декабря 2021 г. в официальном интернет-магазине Honor и фирменных розничных магазинах.

Honor MagicBook View 14 на базе процессора Intel Core i7 11 поколения (16 ГБ + 512 ГБ) можно приобрести по цене 109 990 руб., Honor MagicBook View 14 на базе процессора Intel Core i5 11 поколения (16 ГБ + 512 ГБ) – по цене 89 990 руб. При покупке пользователи получат в подарок смарт-часы Honor MagicWatch 2 46 мм и беспроводные наушники Honor Earbuds 2 Lite.