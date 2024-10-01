«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на ультралегкий и тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 179 999 руб. В период предзаказа с 1 по 14 октября 2024 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 5G в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Корпус ноутбука выполнен из легкого и прочного магниевого сплава, в основании клавиатуры использован титан. Вес и толщина рекордны для этого сегмента гаджетов: всего 1 кг и 1 см соответственно.

Honor MagicBook Art 14 оснащен сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%. Экран поддерживает инновационные технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки для снижения напряжения глаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время.

Одна из отличительных особенностей ноутбука — съемная магнитная ИИ-камера с возможностью установки в двух положениях. Алгоритмы искусственного интеллекта поддерживают отслеживание человека и взгляда пользователя в кадре, а также размытие фона и улучшенные инструменты для конфиденциальности.

Ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с ресурсоемкими задачами при сохранении длительного времени работы без подзарядки. Батарея емкостью 60 Втч обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Honor MagicBook Art 14 оснащен аудиосистемой с шестью динамиками и поддержкой пространственного аудио. Двунаправленная конструкция микрофонов с системой шумоподавления позволяет проводить встречи в любой обстановке.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»:

Honor MagicBook Art 14 с процессором Ultra 5 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти  179 999 руб.

Honor MagicBook Art 14 с процессором Ultra 7 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти  199 999 руб.