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Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Бренд Honor на состоявшейся онлайн-презентации представил флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошли модели Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Бренд также расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспроводную зарядную панель Honor. В ходе презентации выступили представители бренда Honor, компании «Яндекс», Сбербанк, студии Артемия Лебедева и популярный fashion-блогер Карина Нигай. В завершение онлайн-мероприятия зрителей ожидал концерт популярной музыкальной группы Cream Soda. Ведущим онлайн-трансляции стал Иван Чуйков.

Смартфоны серии Honor 30 являются одними из самых адаптированных мобильных устройств для российских пользователей. Смартфон Honor 30 Pro+ стал первым смартфоном Honor с интегрированным на аппаратном уровне голосовым ассистентом Алиса от компании «Яндекс», что стало возможным благодаря архитектуре флагманского процессора Kirin 990 5G. «Алиса» является полноценным голосовым помощником смартфона Honor 30 Pro+ и функционирует даже когда устройство находится в спящем режиме.

В ходе презентации руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Михаил Биленко подчеркнул, что голосовой помощник «Алиса» с ежемесячной аудиторией более 45 миллионов человек стала неотъемлемой частью жизни для многих россиян: «Миллионы россиян полагаются на Алису в течение дня: просят ее включить с утра музыку, чтобы проснуться, а вечером – сказки, чтобы помочь уложить детей спать. В новой флагманской модели Алиса интегрирована на уровне «железа», что делает ее еще доступнее и полезнее. Например, в Honor 30 Pro+ к ней можно обратиться даже с выключенным экраном смартфона – достаточно всего лишь сказать «Слушай, Алиса», и голосовой помощник поможет решить любую вашу проблему».

Флагманская серия смартфонов Honor 30 создана и для любителей мобильной фотографии и предлагает пользователям широкие возможности камеры. В ходе трансляции фотоблогер Вячеслав Савинский поделился снимками природы Петропавловска-Камчатского, созданными на смартфон Honor 30 Pro+, отметив высокое качество и детализацию полученных изображений. Флагманские смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ доступны для предзаказа с 29 мая в официальном интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда. Honor 30 в версии 8 ГБ + 128 ГБ по цене 34 990 рублей; Honor 30 в Premium-версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 39 990 рублей; Honor 30 Pro+ в версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 54 990 рублей.

В подарок за покупку устройств пользователи получат беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Honor Magic Earbuds. В продаже Honor 30 и Honor 30 Pro+ появятся 5 июня. О дате продаж смартфона Honor 30S будет сообщено дополнительно.

Honor также продолжил расширять экосистему умных устройств в рамках концепции «1+8+N» и представил ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый», а также зарядную панель Honor для быстрого пополнения энергии устройств, поддерживающих технологию беспроводной зарядки.

Honor MagicBook 15 – это ноутбук, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, процессор AMD Ryzen 5 3500U с видеокартой Radeon Vega 8 Graphics и усовершенствованную технологию мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 для комфортного взаимодействия между смартфоном и ноутбуком.

Ноутбук Honor MagicBook 15 доступен для предзаказа с 29 мая в официальном интернет-магазине и других каналах партнеров бренда в космическом сером цвете. Стоимость ноутбука в зависимости от конфигурации памяти составит от 49 990 руб. Пользователи, оформившие предзаказ на официальном сайте интернет-магазина до 4 июня включительно, получат смарт-часы Honor MagicWatch 2 в подарок.

Теперь беспроводные наушники Honor Magic Earbuds доступны российским пользователям не только в жемчужно-белом, но и в насыщенном бирюзовом цвете. Honor Magic Earbuds выполнены в виде вкладышей трапециевидной формы и оснащены технологией активного шумоподавления с внутренними и внешними микрофонами, что позволяет с комфортом говорить и слушать музыку даже в самых шумных местах.

Наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете будут доступны по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей в официальном интернет-магазине и других каналах партнеров бренда с 29 мая.

Беспроводная зарядная панель Honor – это новое устройство бренда для умной и комфортной жизни, которое впервые было показано на прошедшей онлайн-презентации. Зарядная панель Honor способна быстро и безопасно восполнить энергию устройств с поддержкой стандарта Qi, а также поддерживает стандарт быстрой беспроводной зарядки 27 Вт. Зарядная панель Honor появится в продаже в интернет-магазине бренда с 29 мая по цене 3 190 рублей.



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