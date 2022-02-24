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Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации

Компания Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти 8 ГБ + 512 ГБ в цвете «мистический серебристый», а также ноутбук Honor MagicBook X 15 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения с объемом памяти 16 ГБ + 512 ГБ в цвете «космический серый». Об этом CNews сообщили представители Honor.

Ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15 имеют безрамочный FullView-экран, легкий и тонкий металлический корпус, батареи емкостью 56 Втч и 42 Втч, технологию Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных между ноутбуком и смартфоном, высокоскоростную двухканальную память и усовершенствованную систему охлаждения.

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Honor MagicBook X

Устройства можно приобрести в фирменных розничных магазинах Honor, официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда.

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